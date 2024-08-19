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Увеличат ли пособие, если в многодетной семье родится еще один ребенок в Казахстане

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Девочка держит в руках деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Если в казахстанской семье проживает четыре или более ребенка, то ей полагается пособие по многодетности. При этом выплата будет расти с каждым новорожденным. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане семья считается многодетной, если в ней совместно проживает четверо или более несовершеннолетних детей и студентов очной формы обучения в возрасте до 23 лет. В этом случае государство назначает ей пособие по многодетности. Доходы домохозяйства при этом роли не играют.

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, "начальный" размер пособия в 2024 году на четверых детей составляет 16,03 месячных расчетных показателя (МРП), то есть 59 183 тенге, или по 14 796 тенге на ребенка.

Однако, если в многодетной семье будут рождаться еще дети, пособие будет увеличено, и максимального размера у него нет:

  • 5 детей – 20,04 МРП или 73 988 тенге;
  • 6 детей – 24,05 МРП или 88 793 тенге;
  • 7 детей – 28,06 МРП или 103 598 тенге;

Далее семье будут платить по 4 МРП (14 786 тенге) на каждого ребенка. То есть семье из 8 детей – 118 288 тенге, из 9 детей – 132 912 тенге, а из 19 детей – 280 592 тенге.

При этом, согласно пункту 3 статьи 90 Социального кодекса, при назначении пособия по многодетности в составе семьи учитываются рожденные, усыновленные (удочеренные), взятые под опеку (попечительство) дети, а также сводные, если они не учтены в семье другого родителя.

По данным Минтруда, всего с начала 2024 года выплатами пособия было охвачено 583,4 тыс. семей на общую сумму 274,8 млрд тенге. В июле пособие получили 577,1 тыс. семей на общую сумму в 38,6 млрд тенге.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2150649-uvelichat-li-posobie-esli-v-mnogodetnoy-seme-roditsya-eshche-odin-rebenok-v-kazahstane/

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