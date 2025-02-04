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Что делать, если в системе нет ребенка и его начислений из Нацфонда в Казахстане

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Мама держит в руках деньги и обнимает ребенка
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Если данные ребенка в системе программы "Нацфонд – детям" отображаются неправильно или их нет, то следует поскорее исправить эту ошибку. О том, как это сделать, читайте в материале NUR.KZ.

Программа "Национальный фонд – детям" действует уже второй год подряд, и недавно казахстанские дети получили очередную выплату в размере 129,38 доллара. Однако система могла дать сбой и не охватить всех несовершеннолетних граждан.

Как передает портал "Правительство для граждан", переживать по этому поводу не нужно – отсутствие сведений никак не повлияет на начисление средств. Напомним, ранее стало известно, что те дети, которых система "упустила" в прошлом году, в этот раз получили двойную выплату вместе с инвестиционным доходом.

Однако ошибки в данных или их отсутствие все равно придется исправить. Это можно сделать через мобильное приложение eGov Mobile. Исправления будут приняты в течение 2–5 рабочих дней.

Если есть ошибка в данных ребенка, то нужно открыть соответствующий цифровой документ, нажать на три точки в правом верхнем углу и выбрать "Сообщить об ошибке". После этого нужно заполнить форму в сервисе "Актуализация сведений о детях", прикрепить к ней свидетельство о рождении и подать заявление.

Если же данные о ребенке отсутствуют в приложении, то нужно их добавить самостоятельно. Для этого нужно зайти в раздел "Цифровые документы" и найти пункт "Семья", после чего нажать на кнопку "Добавить ребенка". Далее нужно заполнить форму и прикрепить свидетельство о рождении.

Актуализация сведений о ребенке
Актуализация сведений о ребенке. Снимки экрана: мобильное приложение eGov mobile

Таким образом казахстанцы смогут "вернуть" в систему своих детей и не переживать по поводу их отсутствия в документах.

Напомним, ранее стало известно, что на счетах у детей, которые являются участниками программы уже второй год, сейчас хранится по 232,94 доллара. О том, как узнать точную сумму в тенге, мы рассказывали здесь.

Также ранее стало известно, что, хоть "детские" выплаты и предназначены только для оплаты образования и улучшения жилищных условий, в правилах есть свои исключения. О них можно прочитать в нашем материале.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2217699-chto-delat-esli-v-sisteme-net-rebenka-i-ego-nachisleniy-iz-nacfonda-v-kazahstane/