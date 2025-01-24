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Как помогают казахстанцам с маленькими доходами

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Женщина считает деньги
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2024 году жилищную помощь оказали 41,2 тыс. человек с низкими доходами. Еще 413,7 тыс. казахстанцев получили адресную социальную помощь. Подробнее о государственной поддержке читайте на NUR.KZ.

Некоторые граждане Казахстана находятся в тяжелой финансовой ситуации – их среднедушевые доходы слишком низкие и даже не доходят до прожиточного минимума. По последним данным, насчитывалось более 1 млн таких граждан.

Между тем в Казахстане предусмотрены различные меры поддержки для малообеспеченных граждан. В частности, им могут назначать адресную социальную и жилищную помощь.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, в 2024 году жилищная помощь была оказана 17,5 тыс. семьям, или 41,2 тыс. человек, на общую сумму 592 млн тенге. В текущем году выделили еще 1,5 млрд тенге для 41,9 тыс. человек.

Отметим, что жилищная помощь назначается семьям, чьи расходы на оплату коммунальных услуг и содержание жилья превышают 10% от общей доли расходов. Ее могут получить граждане независимо от социального статуса за счет средств местных бюджетов при условии, что у них есть только один дом или квартира.

Гражданам отдельных категорий дополнительно назначаются соцвыплаты на оплату коммунальных услуг или покупку твердого топлива. В 2024 году их получили 181,2 тыс. человек, а общая сумма социальной помощи достигла 5,3 млрд тенге. В 2025 году на эту цель выделили 2,6 млрд тенге для 193,7 тыс. казахстанцев.

Перечень категорий получателей, предельные размеры социальной помощи и сроки обращения за ней устанавливаются и утверждаются местными исполнительными органами.

Отметим, что казахстанцы могут получать и жилищную, и социальную помощь одновременно, но последняя доступна не во всех регионах страны.
Оформление пособий в онлайн-формате.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Также в Казахстане предусмотрена адресная социальная помощь (АСП). Назначается она малообеспеченным семьям, чей совокупный среднедушевой доход на каждого члена семьи не доходит до черты бедности (35% от медианного дохода).

В 2024 году АСП получили 413,7 тыс. человек из 78,1 тыс. семей на общую сумму 39,5 млрд тенге. В текущем году на выплаты предусмотрено свыше 132,9 млрд тенге на 1 млн человек. Подробнее о том, какую помощь оказывали бедным гражданам, мы рассказали здесь.

Чтобы оформить АСП, нужно обратиться в карьерный центр или к акиму сельского округа по месту жительства, а за жилищной помощью – в центр обслуживания населения (ЦОН). В обоих случаях можно также просто подать заявку через портал Электронного правительства.

Напомним, в рамках адресной социальной помощи семьи получают дополнительные выплаты, если у них есть дети дошкольного возраста.

Также ранее мы рассказывали о том, что некоторым жителям Алматы будут выплачивать компенсации за подорожавшие коммунальные услуги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2214876-kak-pomogayut-kazahstancam-s-malenkimi-dohodami/

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