Бедного населения стало больше в Казахстане

В третьем квартале в Казахстане уровень бедности вырос до 5,4%. Этот показатель показывает долю населения, чьи доходы оказались меньше прожиточного минимума. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В третьем квартале 2024 года уровень бедности в Казахстане вырос до 5,4%, что составляет 1 082 073 человека с доходами ниже прожиточного минимума.

Самый высокий уровень бедности зафиксирован в Туркестанской области (9,3%), а самый низкий - в Астане (2,8%). В сельской местности показатель выше (7,3%), чем в городах (4,2%).

Несмотря на рост уровня бедности, средние расходы на потребление на душу населения увеличились до 99 850 тенге в третьем квартале.

В Казахстане второй квартал подряд растет уровень бедности. В первом квартале 2024 года показатель составлял 4,6%, а во втором – 5,1%.

В третьем, согласно данным Бюро национальной статистики, уровень бедности вырос до 5,4%. Примечательно, что это все равно на 0,2 процентных пункта ниже, чем было в прошлом году.

Таким образом, в Казахстане насчитывается 1 082 073 человек, чьи доходы оказались ниже величины прожиточного минимума. При этом порядка 0,2% населения, или более 45 тыс. человек, имеют доходы, которые ниже стоимости потребительской корзины.

Для понимания: прожиточный минимум в третьем квартале был равен 54 194 тенге, а потребительская корзина составляла 55% от этой суммы, то есть 29 807 тенге. Другими словами, более 45 тыс. казахстанцев даже не могли себе позволить минимальный набор продуктов питания.

Также следует учесть, что в каждом регионе страны определяется свой прожиточный минимум и, соответственно, свой уровень бедности.

Так, самая высокая доля населения, имеющего доходы ниже величины прожиточного минимума, зафиксирована в Туркестанской области – 9,3%. Следом идут области Абай и Жетісу – 8,6% и 8,1% соответственно.

В Шымкенте уровень бедности равен 6,1%, а в Алматы – 5,1%. Астана отличилась самым низким показателем – всего 2,8%. Недалеко от столицы расположились Карагандинская и Атырауская области – 3,3% и 3,6% соответственно.

Уровень бедности в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что уровень бедности зависит и от некоторых других факторов, например, от типа местности: в селах показатель составил 7,3%, а в городах – 4,2%.

Кроме того, на него сильно влияет размер семьи. Например, среди домохозяйств, состоящих из 5 и более лиц, уровень бедности составляет 10%. В семьях из 4 человек показатель равен 2,8%, из 3 лиц – 1,3%, а из 2 лиц – 0,6%. Среди одиноких казахстанцев уровень бедности близок к нулю.

Интересно, что повышение уровня бедности совпало с увеличением доходов всех граждан Казахстана, которые они тратили на потребление. В первом квартале в среднем на душу населения приходилось 96 098 тенге в месяц, во втором – 95 451 тенге, а в третьем – этот показатель вырос до 99 850 тенге.