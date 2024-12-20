Сколько платили детям из малообеспеченных семей в 2024 году в Казахстане

В Казахстане дети из малообеспеченных казахстанских семей могут рассчитывать на денежную выплату от государства. В 2024 году ее размер составлял 5 538 тенге на ребенка. Подробности читайте на NUR.KZ.

В Казахстане существует адресная социальная помощь (АСП) – инструмент поддержки малообеспеченных граждан. С помощью нее государство помогает семьям, попавшим в сложную жизненную ситуацию, пережить ее и "встать на ноги".

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 декабря 2024 года в стране насчитывалось 411,3 тыс. получателей АСП из 77,6 тыс. семей. В текущем году на их помощь было направлено 54,7 млрд тенге бюджетных средств.

При этом, помимо самой адресной социальной помощи, государством предусмотрены дополнительные выплаты детям из малообеспеченных семей в возрасте от 1 до 6 лет в размере 1,5 месячного расчетного показателя (МРП), то есть по 5 538 тенге в 2024 году на ребенка.

Всего с начала года такие выплаты получили 128,8 тыс. детей, а их общая сумма достигла 5 млрд тенге.

Напомним, положена АСП семьям, которые попадают под два главных критерия:

среднедушевой доход на каждого члена семьи меньше 70% от регионального прожиточного минимума (ПМ);

все трудоспособные члены семьи имеют работу или содействуют мерам занятости.

При этом АСП назначается ровно в том размере, чтобы доходы на каждого члена семьи доходили до 70%, то есть до так называемой "черты бедности". Например, в третьем квартале прожиточный минимум составлял 54 194 тенге, а черта бедности – 37 936 тенге соответственно.

Таким образом, адресная социальная помощь не используется для обеспечения бедного населения, средства не выделяются безусловно, а сумма выплат рассчитывается таким образом, чтобы ее хватило "впритык" на основные расходы.

Напомним, ранее стало известно, что "черту бедности" планируют "отвязать" от прожиточного минимума уже в 2025 году. При расчетах будут использовать медианный доход населения. Подробнее о том, что изменится, мы рассказывали здесь.