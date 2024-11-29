Компенсацию за повышение тарифов продолжат платить некоторым алматинцам до апреля 2025 года
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Депутаты маслихата поддержали решение о продлении выплаты компенсации повышения тарифов на комуслуги социально уязвимым категориям населения в размере 0,8 МРП до 1 апреля 2025 года, передает NUR.KZ.
Как сообщает пресс-служба акимата Алматы, сегодня депутатами городского маслихата единогласно поддержано решение о продлении выплаты компенсации повышения тарифов на коммунальные услуги социально уязвимым категориям населения в размере 0,8 МРП до 1 апреля 2025 года.
В Алматы по поручению акима города в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" с июля 2023 года в течение года оказывалась ежемесячная социальная выплата в размере 0,8 МРП. Данный вид социальной помощи получали более 140 тыс. граждан из числа 9 категорий СУСН.
"Мы понимаем, что есть большая необходимость повышения тарифа на фоне высокого износа коммунальной инфраструктуры, но при этом поддержка социально уязвимых категорий населения для акимата Алматы всегда стоит в приоритете", - сказал руководитель Управления занятости и социальных программ Бауржан Жаубасов.
В категории СУСН входят:
- ветераны ВОВ,
- ветераны боевых действий на территории других государств, приравненные по льготам к ветеранам ВОВ,
- лица с инвалидностью первой и второй групп,
- семьи, имеющие или воспитывающие детей с инвалидностью,
- многодетные матери, награжденные подвесками "Алтын алқа", "Күміс алқа",
- многодетные семьи,
- семьи лиц, погибших (умерших) при исполнении государственных или общественных обязанностей, воинской службы, при подготовке или осуществлении полета в космическое пространство, при спасении человеческой жизни, при охране правопорядка,
- пенсионеры по возрасту,
- дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей.
Для получения социальной выплаты входящим в эти категории гражданам необходимо иметь постоянную регистрацию и местожительство в Алматы, подать заявление в отделы занятости и социальных программ районных акиматов города и предоставить удостоверение личности для идентификации.
Тем, кто уже оформил данный вид помощи, предоставлять заявление не нужно, соцпомощь им пролонгируется автоматически, уточнили в пресс-службе акимата Алматы.
Напомним, неделю назад сообщалось, что в Алматы предлагают поднять минимальный тариф на расходы по управлению и содержанию жилья почти в два раза - с 25 до 40 тенге за квадратный метр. Отмечается, что такое решение обусловлено необходимостью актуализировать тарифы, которые не пересматривались с 2010 года.
При этом еще с 1 сентября в Алматы подняли тарифы на коммунальные услуги. Повышение коснулось воды, канализации и отопления.
В середине сентября алматинцы жаловались на то, что счет за "свет" вырос с привычных трех тысяч до восьми тысяч тенге в прошлом месяце. В "АлматыЭнергоСбыт" тогда заявили, что основными причинами роста потребления электроэнергии в периоде июль-август являются: аномально высокая температура, которая привела к максимальному использованию кондиционеров и вентиляторов, а также каникулы детей и то, что световой день стал короче.
Между тем с середины октября в южной столице было запланировано повышение цен на снабжение электрической энергией.
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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2194466-kompensaciyu-za-povyshenie-tarifov-prodolzhat-platit-nekotorym-almatincam-do-aprelya-2025-goda/