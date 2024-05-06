Какие выплаты получают ветераны в Казахстане

В честь 79-летия победы в Великой Отечественной войне ветеранам выплатят не менее 1,5 млн тенге единовременно. Также они получают ежемесячные выплаты. Об их размерах читайте на NUR.KZ.
В годы Великой Отечественной войны (ВОВ) из Казахстана на фронт было призвано более 1,2 млн казахстанцев – каждый второй отдал свою жизнь за победу. Однако нельзя забывать о тех, кто вернулся живым.
Как ранее стало известно, в Казахстане все ветераны и другие участники ВОВ получат единовременную материальную помощь от государства. По данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, ее размер составит не менее 1,5 млн тенге.
В общей сложности на выплаты было выделено 3 млрд тенге. Эти деньги получат порядка 50,1 тыс. ветеранов и лиц, внесших вклад в победу. Непосредственно участникам боевых действий выплатят в совокупности порядка 262,7 млн тенге.
Как сообщили в ведомстве, на сегодняшний день в Казахстане проживает:
- 148 ветеранов Великой Отечественной войны – 40 из них имеют инвалидность из-за ранения;
- 50 012 других граждан, внесших вклад в победу:
- труженики тыла – 47 477 человек;
- жители блокадного Ленинграда – 70 человек;
- бывшие несовершеннолетние узники концлагерей – 149 человек;
- супруги умершего лица с инвалидностью, полученной из-за ранения в годы ВОВ – 2 314 человек;
- вдовы воинов, погибших или пропавших без вести – 2 человека.
Какая еще оказывается помощь ветеранам
Важно понимать, что поддержка граждан, которые внесли свой вклад в победу, на единовременных выплатах раз в год не заканчивается.
Как сообщили в Минтруда, забота о ветеранах и тружениках тыла, повышение качества их жизни являются одним из главных приоритетов социальной политики государства. По состоянию на 1 мая 2024 года средний совокупный размер ежемесячно получаемых социальных выплат с учетом пенсии составляет:
- для участников ВОВ – 239 844 тенге (108 человек);
- для ветеранов с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 250 125 тенге (40 человек);
- для ветеранов боевых действий на территории других государств (в Афганистане, Вьетнаме, Алжире, Египте, Ираке и других горячих точках) – 217 348 тенге (26 149 человек);
- для лиц, приравненных по льготам к участникам ВОВ – 196 861 тенге (3 477 человек);
- для лиц, приравненных по льготам к лицам с инвалидностью вследствие ранения, контузии, увечья или заболевания, полученных в период ВОВ – 151 548 тенге (14 043 человека);
- для тружеников тыла в годы ВОВ – 161 432 тенге (47 477 человек).
Стоит отметить, что на текущий момент уже все ветераны войны получили единовременные выплаты. Всем остальным категориям граждан выплаты будут завершены до 9 мая. В честь празднования 79-летия победы в Великой Отечественной войне ветеранам также будут вручены поздравительные открытки и памятные подарки.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2096936-kakie-vyplaty-poluchayut-veterany-v-kazahstane/