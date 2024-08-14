Какую выплату может получить потерявший работу казахстанец со средней зарплатой

Если зарплата потерявшего работу казахстанца последние два года в среднем составляла 400 тыс. тенге, он может получить выплату по безработице в размере до 180 тыс. тенге. Подробнее читайте на NUR.KZ.

По последним данным, в Казахстане насчитывается порядка 451 тыс. безработных граждан, причем более 34 тыс. из них не уволились по собственному желанию, а попали под сокращение.

Между тем, независимо от причины увольнения, казахстанцы, которые ранее были официально трудоустроены, могут оформить соцвыплату по потере работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Ее размер может достигать 45% от потерянного дохода, а срок – 6 месяцев. Однако для каждого работника все будет индивидуально, ведь соцвыплата зависит от стажа участия в системе обязательного социального страхования и среднемесячного дохода, с которого уплачивались социальные отчисления за последние 24 месяца.

Основа выплаты равна среднемесячной зарплате, умноженной на коэффициент замещения дохода – 0,45. Ее нужно умножить на коэффициент стажа участия в системе обязательного социального страхования: от 0,7 – при стаже от полугода до года, до 1 – при стаже пять лет. Далее за каждый трудовой год коэффициент вырастает еще на 0,02, но максимум до 1,3.

Чтобы получать выплату в течение одного месяца, за работника должны были производить соцотчисления в течение 6-12 месяцев. А вот, чтобы получать соцвыплату в течение 6 месяцев, стаж участия в системе должен начинаться от 60 месяцев.

Таким образом, если казахстанец проработал пять лет, а последние два года его среднемесячный доход, учтенный для соцотчислений, составлял около 400 тыс. тенге (что соответствует средней зарплате в Казахстане на текущий год), то после увольнения размер его пособия по безработице составит 180 тыс. тенге (до удержания пенсионного взноса), а срок выплаты – шесть месяцев.

Безработный. Иллюстративное фото: Westend61/Getty Images

При этом учитывается именно трудовой стаж, во время которого производились отчисления в Государственный фонд социального страхования, потому что выплата будет осуществляться именно оттуда.

Чтобы начать получать соцвыплату по случаю потери работы, уволенному работнику необходимо пройти несколько простых шагов:

авторизоваться на портале "Электронного правительства";

найти раздел "Трудоустройство и занятость" и выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу, заполнить все поля и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение дня карьерный центр предложит несколько подходящих вакансий;

если работа все равно не будет найдена, то в течение трех дней заявителю присвоят статус "безработный".

После этого гражданину придет SMS-сообщение с предложением назначить выплату из ГФСС в проактивном формате. Безработному останется лишь дать согласие, после чего соцвыплата будет назначена автоматически.

Как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, по состоянию на 1 августа 2024 года численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из ГФСС составила 198,5 тыс. человек, при этом 148,9 тыс. из них она была назначена именно в этом году. Общая сумма выплат составила 46,5 млрд тенге.