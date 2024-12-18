Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Сколько казахстанцев получили пособия по безработице в 2024 году

Опубликовано:

Трудовая книжка стоит рядом с деньгами
Трудовая книжка. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2024 году получателями социальной выплаты по потере работы, или так называемого "пособия по безработице", стали порядка 275,7 тыс. человек. Сколько денег им выплатили, узнали журналисты NUR.KZ.

На самом деле в Казахстане не существует пособия по безработице, но так в народе обычно называют альтернативу в виде социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Разница между пособием и соцвыплатой заключается в том, что вторая назначается исключительно гражданам, за которых были уплачены социальные отчисления.

Другими словами, соцвыплату из ГФСС не сможет получить человек, который никогда не трудился. Зато, если казахстанец по какой-то причине останется без работы, он может рассчитывать на поддержку от фонда.

По состоянию на 1 декабря, как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из ГФСС составила 275,7 тыс. человек, из которых 235,6 тыс. граждан выплата была назначена именно в 2024 году.

Всего им было выплачено 79,3 млрд тенге. По сравнению с прошлым годом выросло как количество получателей, так и общая сумма выплат.

Отметим, что соцвыплату по потере работы могут назначить независимо от причины увольнения, и предназначена она для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

Выплата назначается на срок от 1 до 6 месяцев, а ее размер может достигать 45% от потерянного дохода – все зависит от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

Напомним, чтобы начать получать соцвыплату по случаю потери работы, казахстанцы должны официально зарегистрироваться в качестве безработного. О том, как это можно сделать, мы подробно рассказывали здесь.

После регистрации безработному гражданину придет SMS-сообщение с предложением назначить выплату из ГФСС в проактивном формате. Останется лишь ответить согласием, и она будет назначена автоматически.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2201510-skolko-kazahstancev-poluchili-posobiya-po-bezrabotice-v-2024-godu/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie