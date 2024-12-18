Сколько казахстанцев получили пособия по безработице в 2024 году

В 2024 году получателями социальной выплаты по потере работы, или так называемого "пособия по безработице", стали порядка 275,7 тыс. человек. Сколько денег им выплатили, узнали журналисты NUR.KZ.

На самом деле в Казахстане не существует пособия по безработице, но так в народе обычно называют альтернативу в виде социальной выплаты по случаю потери работы из Государственного фонда социального страхования (ГФСС).

Разница между пособием и соцвыплатой заключается в том, что вторая назначается исключительно гражданам, за которых были уплачены социальные отчисления.

Другими словами, соцвыплату из ГФСС не сможет получить человек, который никогда не трудился. Зато, если казахстанец по какой-то причине останется без работы, он может рассчитывать на поддержку от фонда.

По состоянию на 1 декабря, как сообщили в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, численность получателей социальной выплаты по случаю потери работы из ГФСС составила 275,7 тыс. человек, из которых 235,6 тыс. граждан выплата была назначена именно в 2024 году.

Всего им было выплачено 79,3 млрд тенге. По сравнению с прошлым годом выросло как количество получателей, так и общая сумма выплат.

Отметим, что соцвыплату по потере работы могут назначить независимо от причины увольнения, и предназначена она для поддержки безработного человека в период, когда он ищет работу.

Выплата назначается на срок от 1 до 6 месяцев, а ее размер может достигать 45% от потерянного дохода – все зависит от стажа участия в системе обязательного социального страхования и дохода за последние 24 месяца.

Напомним, чтобы начать получать соцвыплату по случаю потери работы, казахстанцы должны официально зарегистрироваться в качестве безработного. О том, как это можно сделать, мы подробно рассказывали здесь.

После регистрации безработному гражданину придет SMS-сообщение с предложением назначить выплату из ГФСС в проактивном формате. Останется лишь ответить согласием, и она будет назначена автоматически.