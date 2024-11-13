"К 18-летию будет 3,6 млн тенге": накопительную систему "Келешек" для образования детей внедрят в Казахстане

На заседании мажилиса одобрили поправки, утверждающие правовое регулирование Единой добровольной накопительной программы "Келешек" для оплаты обучения в вузах, передает корреспондент NUR.KZ.

Сообщается, что Единая добровольная накопительная программа "Келешек" предусматривает, что каждый родитель вправе открыть счет на имя ребенка в любом возрасте в любом банке или в компании по страхованию жизни.

Детям, которым исполнится 5 лет, государство начисляет на каждый счет единовременный стартовый образовательный капитал за счет бюджета в размере 60 МРП, для детей-сирот – 120 МРП.

Для родителей установлены требования о ежегодном вкладе на счет ребенка минимального взноса: 12 МРП для детей из социально уязвимых слоев населения и 24 МРП для остальных. На накопления ежегодно будет начисляться государственная премия в размере 5% для всех детей, 7% – для детей из социально уязвимых слоев населения, а также установленная доходность банка или страховой компании.

Как сообщил вице-министр науки и высшего образования Талгат Ешенкулов, рассчитывается, что до 18-летия ребенка на счету будет накоплено примерно 3,6 млн тенге.

"Накопленные средства можно использовать на обучение в колледжах и вузах Казахстана или за рубежом. В случае получения государственного образовательного гранта накопленные средства можно будет использовать для получения другого уровня образования, перевести средства на вклад/договор страхования третьего лица, получить средства с капитализированным вознаграждением при предоставлении документа об образовании либо использовать средства на улучшение жилищных условий согласно законодательству", - сообщил вице-министр.

При этом, если родители нарушат требование о ежегодном внесении минимального взноса на накопительный счет, стартовый образовательный капитал подлежит возврату в бюджет.