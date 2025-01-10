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На учебу детям: Токаев подписал закон о новой накопительной программе

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За партами в аудитории сидят студенты
Студенты в аудитории: Pixabay

Сегодня, 10 января, президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев подписал закон о новой накопительной программе, передает NUR.KZ со ссылкой на Акорду.

Как сообщается в официальном Telegram-канале Акорды, главой государства подписан Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам Государственной образовательной накопительной системы, исключения излишней законодательной регламентации в сферах информации, общественного развития, культуры и архивного дела".

Первый блок поправок разработан с целью внедрения Единой добровольной накопительной системы "Келешек", предусматривающей стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход, с охватом детей с пяти лет.

Единовременный стартовый образовательный капитал будет начисляться детям, которым исполнится 5 лет в 2025 году и в последующие годы в размерах, которые будут предусмотрены Правилами начисления, использования, возврата стартового образовательного капитала, утверждаемыми Министерством науки и высшего образования.

В совокупности с действующей системой Государственной образовательной накопительной системы, где предусмотрена ежегодная государственная премия в 5%, а для детей из социально уязвимых категорий населения - в размере 7%, система "Келешек" позволит накопить средства, которые можно будет направить на получение технического и профессионального, послесреднего, высшего и послевузовского образования, а также на улучшение жилищных условий.

Второй блок поправок предусматривает пакет мер поддержки креативной индустрии, включающий в том числе формирование центров креативной индустрии в каждом областном центре и крупном городе, помощь участникам по вопросам коммерциализации их продуктов.

Кроме того, начнет функционировать специальное юридическое лицо, оказывающее содействие развитию креативной индустрии ("Фонд поддержки креативных индустрий"). Фонд будет осуществлять поиск и продвижение талантов, содействие в коммерциализации креативных проектов и услуг, а также их продвижение на мировых рынках.

Наряду с этим, уполномоченный орган (Министерство культуры и информации) наделен полномочием по разработке и утверждению правил оказания государственной поддержки и стимулирования креативной индустрии, а местные исполнительные органы области, города республиканского значения и столицы будут осуществлять реализацию государственной политики в области креативных индустрий.

Напомним, в сентябрьском послании народу 2023 года президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев заявил, что поручил внедрить единую добровольную накопительную систему "Келешек", которая охватит детей с пяти лет.

"Эта программа должна предусматривать стартовый образовательный капитал от государства, ежегодную выплату государственной премии, инвестиционный доход. Данные накопления вкупе со средствами, сформированными в рамках проекта "Нацфонд - детям", позволят им получить качественное образование", - заявил глава государства.

После чего внедрение единой добровольной накопительной системы "Келешек" обсуждалось в октябре прошлого года. Тогда премьер-министр подчеркнул, что вопрос внедрения добровольной накопительной системы "Келешек" касается практически всех казахстанских семей.

В конце ноября прошлого года на заседании мажилиса одобрили поправки, утверждающие правовое регулирование Единой добровольной накопительной программы "Келешек" для оплаты обучения в вузах.

Сообщалось, что Единая добровольная накопительная программа "Келешек" предусматривает, что каждый родитель вправе открыть счет на имя ребенка в любом возрасте в любом банке или в компании по страхованию жизни.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2210460-na-uchebu-detyam-tokaev-podpisal-zakon-o-novoy-nakopitelnoy-programme/

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