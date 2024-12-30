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Не только штрафы: как вырастут пособия и пенсии в 2025 году в Казахстане

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Оформление пособий в онлайн-формате.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В 2025 году в Казахстане вырастут различные расчетные показатели, а вместе с ними увеличатся размеры не только штрафов, но и пособий с пенсиями. О каких суммах идет речь, читайте в материале NUR.KZ.

В 2025 году в Казахстане увеличатся размеры месячного расчетного показателя (МРП) и прожиточного минимума (ПМ) – до 3 932 тенге и 46 228 тенге соответственно. Эти суммы будут использоваться для определения размеров штрафов, а также всех пособий и пенсионных выплат в стране.

Как объясняют в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, государственные пособия и базовая пенсия вырастут на 6,5%, а солидарная часть госпенсии – на 8,5%.

При этом базовую пенсию затронут и другие изменения. В частности, вырастет ее минимальный размердо 70% и максимальный – до 120% от величины ПМ. Таким образом, исключая солидарную часть выплаты, государственная пенсия в 2025 году будет варьироваться от 32 360 до 50 851 тенге.

Для примера: если у пенсионера, который вышел на заслуженный отдых в 2024 году, совокупный размер пенсии составлял 156 856 тенге, то в 2025 году он будет получать уже 171 588 тенге 50 851 тенге базовой и 120 737 тенге солидарной. И это не учитывая выплаты из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Пенсионерка считает деньги
Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как вырастут пособия

В 2025 году увеличатся и размеры государственных пособий. Например, граждане с инвалидностью третьей группы, которые в 2024 году получали пособие размером 52 089 тенге, станут получать по 55 474 тенге. Для второй группы сумма вырастет с 76 397 до 81 362 тенге, а для первой – с 95 496 до 101 702 тенге.

Увеличится и пособие, которое выплачивается за рождение ребенка. За 1, 2 и 3 ребенка государство в 2025 году будет платить по 149 416 тенге (а не 140 296 тенге), а за 4 и последующих детей – по 247 716 тенге (а не 232 596 тенге).

Что касается пособий для многодетных семей, то здесь ожидается такой же рост. В семье, где проживает четыре ребенка, пособие увеличится с 59 183 до 63 030 тенге, а где живет десять детей – со 147 680 до 157 280 тенге. При этом "потолка" у таких выплат нет чем больше детей, тем больше сумма пособия.

Отметим, что в 2025 году увеличатся и размеры соцвыплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) – также на 6,5%. Такие выплаты осуществляются только официально трудоустроенным гражданам, чьи работодатели регулярно платят взносы в фонд.

Напомним, ранее стало известно, что в 2025 году по-новому будет определяться черта бедности, на основе которой в Казахстане назначается адресная социальная помощь. Для расчета начнут использовать медианный доход, а не региональный прожиточный минимум.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2206701-ne-tolko-shtrafy-kak-vyrastut-posobiya-i-pensii-v-2025-godu-v-kazahstane/

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