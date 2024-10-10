Когда начнет снижаться доля получателей солидарной пенсии в Казахстане

Сейчас всем пенсионерам в Казахстане платят солидарную пенсию. Но примерно с 2040 года начнется активное снижение доли ее получателей. Какие выплаты они будут получать, узнали журналисты NUR.KZ.

Данный текст создан автоматически при помощи ИИ и не проходил проверку редактора, поэтому может содержать фактологические или грамматические ошибки. Подробности в публикации КЛЮЧЕВЫЕ МОМЕНТЫ В Казахстане до 2040 года около 100% пенсионеров будут получать солидарную пенсию, но после этого начнется активное снижение их доли.

К 2060 году доля получателей солидарной пенсии снизится до 12%, а накопительную пенсию из ЕНПФ будут получать около 60% пенсионеров.

В связи со старением населения и демографической ситуацией, ЕНПФ подчеркивает важность накопительного компонента пенсии и рекомендует казахстанцам уделять особое внимание обязательным и добровольным пенсионным взносам.

Пенсия казахстанцев выплачивается из двух источников: государственного бюджета и собственных накоплений в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ). Государственные выплаты между тем разделяются на базовую и солидарную.

На данный момент самый большой компонент выплаты среднестатистического пенсионера – это пенсия по возрасту, или солидарная выплата. Ее назначают казахстанцам, имеющим трудовой стаж до 1998 года. Размер солидарной пенсии напрямую зависит от этого стажа.

При этом низким пока остается накопительный компонент, который, наоборот, начал действовать после 1998 года. Это означает, что уже достигшие пенсионного возраста казахстанцы не успели накопить достаточно средств, ведь выплаты из ЕНПФ зависят только от размера пенсионных накоплений.

Таким образом, трудовой стаж до 1998 года у новоиспеченных пенсионеров с каждым годом становится все меньше, а в накопительной системе – все больше. Поэтому выплаты за счет пенсионных накоплений постепенно должны заместить солидарные.

Напомним, что с этой целью в том числе были введены обязательные пенсионные взносы работодателя, за счет которых новые пенсионные выплаты будут получать казахстанцы 1975 года рождения и младше.

Как может измениться пенсионная система Казахстана в ближайшие десятилетия, на своем канале в YouTube рассказали специалисты ЕНПФ.

Сколько пенсионеров получают солидарные выплаты

На сегодняшний день в Казахстане около 2,4 млн пенсионеров. Все они получают базовую и солидарную пенсии.

А вот получателями пенсионных выплат за счет накоплений в ЕНПФ являются только 540 215 из них. Это означает, что накопительный компонент получает пока только 23% состоявшихся пенсионеров.

Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Так произошло, потому что нынешние пенсионеры имели большой стаж до 1998 года, а в накопительной пенсионной системе поучаствовать в полной мере успели не все.

К 2040 году, согласно прогнозам ЕНПФ, доля пенсионеров, получающих солидарные выплаты из бюджета, все еще будет высокой – до 100% (2 641 957 человек). Но из них уже более 51% (1 354 994 человек) будут получать накопительную пенсию.

Когда начнет снижаться доля получателей солидарной пенсии

Активное снижение количества пенсионеров, которым будет назначена солидарная выплата, начнется после 2040 года, потому что на пенсию начнут выходить казахстанцы, которые совсем не работали до 1998 года.

В результате к 2060 году доля получателей солидарной пенсии снизится до 12% (400 631 человек). А накопительную пенсию из ЕНПФ будут получать 2 144 304 пенсионеров. Их доля ориентировочно составит 60%.

В ЕНПФ также сообщают, что население Казахстана стареет. Это хорошо – продолжительность жизни увеличивается. Но рождаемость при этом отстает. То есть пожилых людей становится больше, а количество работающих людей, производящих социальные платежи, уменьшается.

За счет чего будут назначать выплаты будущим пенсионерам

В условиях такой демографической ситуации значительно возрастает значение накопительного компонента пенсии. Главный принцип такой системы: сколько накопил, столько и будешь получать.

То есть казахстанцам, чтобы получать достойную пенсию в будущем, следует особое внимание уделить обязательным и добровольным пенсионным взносам. Для этого нужно отдать предпочтение официальной зарплате и следить за своевременностью поступлений в ЕНПФ.

Напомним, что отслеживать размер своих пенсионных накоплений, включая все виды взносов и начисленный на них инвестиционный доход, казахстанцы могут с помощью выписок со своего индивидуального пенсионного счета.