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Ошибка в пенсионных накоплениях: могут ли позвонить из ЕНПФ

Опубликовано:

Деньги, монеты, смартфон и лупа.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Казахстанцам могут позвонить якобы из ЕНПФ и сообщить о неправильных пенсионных отчислениях. После этого поступит приглашение посетить офис. На самом деле это мошенники. Подробности читайте на NUR.KZ.

В последнее время некоторые казахстанцы стали получать звонки якобы от сотрудников Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ). Как сообщили в фонде, вкладчикам и получателям заявляют о "неправильных пенсионных отчислениях", которые поступают на их счета.

Для решения проблемы граждан приглашают посетить отделение ЕНПФ, а также рассказывают о возможностях "электронного бронирования очереди" с уведомлением через SMS-сообщение.

На самом деле такие звонки совершают мошенники, которые стремятся завладеть чужими деньгами – в дальнейшем они просят назвать номер талона либо код, пришедший на телефон клиента фонда и подтвердить его. Таким образом преступники получают доступ к банковским счетам своей жертвы.

В ЕНПФ призвали казахстанцев к бдительности и заявили, что сотрудники фонда не занимаются обзвоном граждан. Поэтому в такие моменты нужно просто завершать разговор и сообщить о звонке в фонд. И главное: никому нельзя сообщать конфиденциальную информацию, пароли и SMS-коды.

Как объяснили в ЕНПФ, чтобы защитить себя, казахстанцам следует проверять всю информацию из официальных источников, а также не пользоваться услугами посредников, обещающих помощь в получении финансовых и пенсионных услуг, поскольку они могут использовать конфиденциальную информацию в корыстных целях.

Важно помнить, что мошенники часто выбирают в качестве жертв пенсионеров не просто так. Многие пожилые люди в силу своего возраста не всегда могут быстро оценить ситуацию и дать своевременный отпор. Этим и пользуются аферисты, постоянно придумывая новые преступные схемы.

Напомним, ранее стала известна другая похожая мошенническая схема. Аферисты звонят пенсионерам и представляются сотрудниками ЕНПФ. Во время разговора гражданам сообщают, что их пенсия была рассчитана неверно и им положена надбавка, на деле же они просто хотят украсть чужие деньги.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2172009-oshibka-v-pensionnyh-nakopleniyah-mogut-li-pozvonit-iz-enpf/

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