Пенсионные накопления растут в два раза быстрее инфляции в Казахстане

Пенсионные накопления в ЕНПФ инвестируются для получения дополнительного дохода. Благодаря этому они растут гораздо быстрее, чем цены на товары и услуги в Казахстане. Подробности читайте на NUR.KZ.

На текущий момент пенсионными накоплениями казахстанцев управляют Национальный банк РК и пять частных компаний. По итогам августа все они показали реальную доходность, которая значительно превосходит накопленную за восемь месяцев текущего года инфляцию (5,3%). Более того, все управляющие смогли обогнать годовой рост цен в стране, который составил 8,4%.

Сколько денег заработал Национальный банк РК

Главным управляющим пенсионными активами является Национальный банк РК. По данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), под его управлением находится почти 20,7 трлн тенге. В тенге инвестируется 68,3% суммы, а в долларах – 31,67%. На другие валюты пришлось 0,03% всего портфеля.

С начала года Нацбанк заработал для казахстанцев 1,95 трлн тенге и показал доходность 10,34%, что почти в два раза превышает инфляцию за этот же период.

Также им инвестируются накопления, которые формируются за счет нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР). По состоянию на 1 сентября было накоплено 148,44 млрд тенге. Все 100% накоплений хранятся в тенге и по итогам августа они впервые принесли реальный доход, который составил 8,52%.

Сколько денег заработали частные управляющие

Частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП) наравне с Нацбанком инвестируют пенсионные активы, но в гораздо меньших суммах:

АО "Jusan Invest" управляет активами на 9,6 млрд тенге . В тенге хранится 67,62% суммы, а в долларах – 32,38%. С начала года компания заработала для вкладчиков 998,97 млн тенге и достигла доходности в 11,74% ;

. В тенге хранится 67,62% суммы, а в долларах – 32,38%. С начала года компания заработала для вкладчиков 998,97 млн тенге и достигла доходности в ; АО "Halyk Global Markets" инвестирует 4,3 млрд тенге пенсионных накоплений. В тенге вложено 75,11% суммы, в долларах – 24,88%, а в евро – 0,0008%. С начала года управляющий заработал 393,52 млн тенге и показал доходность 9,63% ;

пенсионных накоплений. В тенге вложено 75,11% суммы, в долларах – 24,88%, а в евро – 0,0008%. С начала года управляющий заработал 393,52 млн тенге и показал доходность ; АО "BCC Invest" распоряжается активами на 5 млрд тенге . В тенге хранится 85,13% суммы, а в долларах – 14,87%. С начала года компания заработала 430,81 млн тенге – доходность составила 9,34% ;

. В тенге хранится 85,13% суммы, а в долларах – 14,87%. С начала года компания заработала 430,81 млн тенге – доходность составила ; АО "Сентрас Секьюритиз" инвестирует активы на 1,5 млрд тенге . 73,34% суммы хранится в тенге, в долларах – 25,07%, а в канадских долларах – 1,59%. С начала года компания заработала 145,28 млн тенге и показала доходность 11,49% .

. 73,34% суммы хранится в тенге, в долларах – 25,07%, а в канадских долларах – 1,59%. С начала года компания заработала 145,28 млн тенге и показала доходность . АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" управляет активами почти на 37,4 млрд тенге. В национальной валюте хранится 70,5% суммы, а в долларах – 29,95%. С начала года компания заработала почти 3,2 млрд тенге и показала доходность в 10,14%.

Доходность пенсионных активов. Данные: Единый накопительный пенсионный фонд

Таким образом, можно отметить, что все управляющие показали не только доходность на бумаге, но и начислили на счета вкладчиков ЕНПФ вполне реальные деньги. Проверить, какая часть накоплений приходится на инвестиционный доход, казахстанцы могут в своих выписках с пенсионного счета.