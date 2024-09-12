Сколько "детских" денег из Нацфонда потратили казахстанцы с начала года

По достижении 18 лет казахстанцы могут забрать деньги, которые были накоплены в рамках программы "Нацфонд – детям". Общая сумма изъятий уже достигла 2,2 млн долларов. Подробнее читайте на NUR.KZ.

С начала 2024 года в Казахстане полноценно работает программа "Национальный фонд – детям". В рамках нее все несовершеннолетние граждане будут ежегодно получать часть инвестиционного дохода, который был заработан Нацфондом. В текущем году сумма, которую получил каждый ребенок страны, составила 100,52 доллара США.

Забрать эти деньги можно только при наступлении совершеннолетия. При этом держать их на счетах дальше не имеет смысла – когда ребенку исполняется 18 лет, сумма перестает увеличиваться. Поэтому уже в текущем году многие граждане забрали свои деньги.

Согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда, по состоянию на 1 сентября было исполнено 21 933 заявления на общую сумму в 2,2 млн долларов:

на улучшение жилищных условий – 12 487 заявлений на 1,3 млн долларов;

заявлений на на оплату образования – 9 446 заявлений на 947,6 доллара.

Однако не всем удалось воспользоваться средствами. По итогу в ЕНПФ вернулось почти 318 тыс. долларов по 3 225 заявлениям.

Результаты использования целевых накоплений

в рамках программы "Нацфонд - детям" за 8 месяцев 2024 года Цель Исполнено заявлений Возвращено заявлений Количество Общая сумма

($) Количество Общая сумма

($) Жилье 12 487 1 252 223,20 1 461 145 467,65 Образование 9 446 947 550,15 1 764 172 496,63 Всего 21 933 2 199 773,35 3 225 317 964,28 По данным Единого накопительного пенсионного фонда

Как используют "детские деньги"

Безусловно, текущих 100 долларов не хватит ни на покупку, ни на оплату обучения для ребенка. Однако эти средства можно использовать вместе с собственными деньгами.

Жилищные цели

Так, например, самым популярным способом их использования на улучшение жилья стало пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления. Именно на эту субцель было исполнено 12 048 заявлений на более 1,2 млн долларов.

Еще казахстанцы использовали деньги при приобретении жилища в собственность в своих сделках (150 заявлений на 15 тыс. долларов) и при внесении первоначального взноса по ипотеке (116 заявлений на 11,7 тыс. долларов).

Оплата образования

Что касается образования, то здесь чаще всего использовали деньги непосредственно при оплате обучения в отечественных учебных заведениях – 7 561 заявление на более 758,4 тыс. долларов.

Еще 1 366 заявлений на сумму более 137,1 тыс. долларов было исполнено для пополнения образовательного вклада и 433 заявления на 43,4 тыс. долларов – при оплате обучения за рубежом.

Казахстанцам, которые решили использовать "детские" деньги, важно правильно подать заявку, в противном случае они получат отказ и средства они не получат. Их, к слову, можно вообще не тратить – в последствии невостребованные накопления из Нацфонда будут переведены на пенсионные счета получателей.