Сколько "детских" денег из Нацфонда потратили казахстанцы с начала года

По достижении 18 лет казахстанцы могут забрать деньги, которые были накоплены в рамках программы "Нацфонд – детям". Общая сумма изъятий уже достигла 2,2 млн долларов. Подробнее читайте на NUR.KZ.
С начала 2024 года в Казахстане полноценно работает программа "Национальный фонд – детям". В рамках нее все несовершеннолетние граждане будут ежегодно получать часть инвестиционного дохода, который был заработан Нацфондом. В текущем году сумма, которую получил каждый ребенок страны, составила 100,52 доллара США.
Забрать эти деньги можно только при наступлении совершеннолетия. При этом держать их на счетах дальше не имеет смысла – когда ребенку исполняется 18 лет, сумма перестает увеличиваться. Поэтому уже в текущем году многие граждане забрали свои деньги.
Согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда, по состоянию на 1 сентября было исполнено 21 933 заявления на общую сумму в 2,2 млн долларов:
- на улучшение жилищных условий – 12 487 заявлений на 1,3 млн долларов;
- на оплату образования – 9 446 заявлений на 947,6 доллара.
Однако не всем удалось воспользоваться средствами. По итогу в ЕНПФ вернулось почти 318 тыс. долларов по 3 225 заявлениям.
|Результаты использования целевых накоплений
в рамках программы "Нацфонд - детям" за 8 месяцев 2024 года
|Цель
|Исполнено заявлений
|Возвращено заявлений
|Количество
|Общая сумма
($)
|Количество
|Общая сумма
($)
|Жилье
|12 487
|1 252 223,20
|1 461
|145 467,65
|Образование
|9 446
|947 550,15
|1 764
|172 496,63
|Всего
|21 933
|2 199 773,35
|3 225
|317 964,28
|По данным Единого накопительного пенсионного фонда
Как используют "детские деньги"
Безусловно, текущих 100 долларов не хватит ни на покупку, ни на оплату обучения для ребенка. Однако эти средства можно использовать вместе с собственными деньгами.
Жилищные цели
Так, например, самым популярным способом их использования на улучшение жилья стало пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления. Именно на эту субцель было исполнено 12 048 заявлений на более 1,2 млн долларов.
Еще казахстанцы использовали деньги при приобретении жилища в собственность в своих сделках (150 заявлений на 15 тыс. долларов) и при внесении первоначального взноса по ипотеке (116 заявлений на 11,7 тыс. долларов).
Оплата образования
Что касается образования, то здесь чаще всего использовали деньги непосредственно при оплате обучения в отечественных учебных заведениях – 7 561 заявление на более 758,4 тыс. долларов.
Еще 1 366 заявлений на сумму более 137,1 тыс. долларов было исполнено для пополнения образовательного вклада и 433 заявления на 43,4 тыс. долларов – при оплате обучения за рубежом.
Казахстанцам, которые решили использовать "детские" деньги, важно правильно подать заявку, в противном случае они получат отказ и средства они не получат. Их, к слову, можно вообще не тратить – в последствии невостребованные накопления из Нацфонда будут переведены на пенсионные счета получателей.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2160385-skolko-detskih-deneg-iz-nacfonda-potratili-kazahstancy-s-nachala-goda/