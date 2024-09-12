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Аналитики: Казахстан накопил максимум средств в международных резервах за последние 10 лет

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Золотые слитки лежат на купюре 500 тенге
Деньги и золото. Иллюстративное фото: Vitoria Holdings LLC/Getty Images

Международные резервы формируются за счет золотовалютных активов и накоплений Национального фонда. И эта сумма стабильно растет уже 10 лет, достигнув 103,1 млрд долларов США. Подробнее в NUR.KZ.

Согласно данным, опубликованным Национальным банком РК, показатели валовых международных резервов страны в августе 2024 года достигли рекордных за последние 10 лет 103,1 млрд долларов США.

В их числе имеются:

  • свободно конвертируемая валюта (СКВ) – 19,213 млрд долларов США;
  • монетарное золото – 23,447 млрд долларов США;
  • чистые международные резервы (СКВ и золото) – 40,523 млрд долларов США, из которых на золото приходится 55%, а доля СКВ составляет 45%;
  • валютные активы Национального фонда – 62,581 млрд долларов США.

Как отмечают аналитики Telegram-канала Tengenomika, Нацфонд также демонстрирует рост, несмотря на активные изъятия денег правительством для компенсации дефицита бюджета.

При этом активы фонда, которые с февраля 2024 года отражаются за вычетом обязательств по программе "Нацфонд-детям", выросли за месяц на 2,3% и достигли максимальной отметки с апреля 2017 года.

Столбчатая диаграмма
Объемы международных резервов РК. Источник: Telegram-канал Tengenomika

"Состояние внешних буферов Казахстана в полном порядке, что вызвано хорошей диверсификацией валютных активов и роста цены золота в последние годы. Важно, чтобы это не ослепило Правительство, позволяя в этих условиях изымать все больше трансфертов в Нацфонд (особенно сверх лимитов, как это происходит сейчас)", – отмечают аналитики.

Напомним, ранее стало известно, что за 10 лет из Нацфонда было выведено 100 млрд долларов США. А наибольшая сумма накоплений была достигнута лишь в 2014 году – 70 млрд долларов США.

При этом открытым остается вопрос его организации и управления – формально Национальный фонд не существует, а является лишь банковскими счетами правительства, на которые поступают нефтедоллары.

То есть нет отдельной управляющей структуры с оформленным юридическим статусом. А сумма и динамика накоплений Нацфонда Казахстана уступают аналогичным фондам Норвегии и России.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2160384-analitiki-kazahstan-nakopil-maksimum-sredstv-v-mezhdunarodnyh-rezervah-za-poslednie-10-let/

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