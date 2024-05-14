Сколько новых пенсионных взносов поступило на счета казахстанцев

С 2024 года работодатели Казахстана обязаны производить новые обязательные пенсионные взносы. За четыре месяца на счета в ЕНПФ было переведено 59 млрд тенге. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

С 2024 года в Казахстане начался поэтапный ввод нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР). В первый год его ставка составляет всего 1,5% от зарплаты работника, но к 2028 году она вырастет до 5%. Этот взнос компании платят из собственных средств.

Ранее мы уже рассказывали о том, как казахстанцы могут проверить поступления за счет ОПВР. Что же касается официальных данных, то, как сообщили в госкорпорации "Правительство для граждан", за четыре месяца работодатели совершили в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) порядка 1,7 млн платежей на 59 млрд тенге.

Напомним, что, в отличии от других обязательных и добровольных пенсионных взносов, средства, сформированные за счет ОПВР не являются собственностью работника. Их нельзя унаследовать, и они не капитализируются, хотя и приносят доход в результате инвестиционной деятельности Национального банка РК.

Их главная задача – заместить в будущем солидарные пенсионные выплаты, которые могут получать только те казахстанцы, у которых есть трудовой стаж до 1998 года. При этом работодатели платят новые взносы только за граждан, которые родились после 1 января 1975 года, то есть за тех, у кого солидарного стажа уже нет или он слишком мал.

Данные вкладчики, при условии, что ОПВР за них будут уплачиваться не менее пяти лет, и смогут получать выплаты за счет новых пенсионных взносов. Их ежемесячные размеры при этом не будут превышать двух прожиточных минимумов.

Напомним, средний размер пенсионной выплаты из ЕНПФ на текущий момент составляет всего 33 985 тенге.