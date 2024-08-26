Могут ли ИП уйти в декрет в Казахстане

Индивидуальные предпринимательницы, как и наемные работницы, имеют право на декретные выплаты, в том числе на пособие по уходу за ребенком до полутора лет. Подробности читайте в материале NUR.KZ.

Каждая женщина в Казахстане независимо от своего социального положения и дохода при рождении ребенка получает от государства единовременное пособие: за первого, второго и третьего ребенка – по 140 тыс. тенге в 2024 году, а за четвертого и последующих – по 233 тыс. тенге.

При этом трудящаяся казахстанка может рассчитывать и на другие меры поддержки, причем, даже если она не являлась наемной работницей, а, например, была зарегистрирована в качестве индивидуального предпринимателя (ИП), то есть работала сама себя.

Как рассказывают эксперты из Jusan Bank, женщины-предпринимательницы даже могут уйти в декретный отпуск и получать все положенные в этом случае пособия и социальные выплаты.

Соцвыплата по беременности и родам

Чтобы женщина могла оформить социальную выплату по беременности и родам, она должна была производить все социальные платежи: обязательные пенсионные взносы и обязательные пенсионные взносы работодателя, социальные отчисления и взносы на обязательное социальное медицинское страхование.

Выплачивается это пособие один раз и по сути является компенсацией за потерянный доход из-за рождения ребенка. Сумма, которую получит женщина, зависит от среднемесячного дохода ее ИП за последний год. Выплата производится за время, проведенное в декретном отпуске: обычно это 126 дней, но при сложных родах срок могут увеличить до 140 дней.

Сумма определяется путем умножения среднего дохода, учтенного в качестве объекта социальных отчислений, на коэффициент дней нетрудоспособности, который в свою очередь рассчитывается путем деления количества отпускных дней на 30. То есть, если декрет выдан на 126 дней, то коэффициент составит 4,2, а если на 140, то – 4,7.

Получается, что при среднемесячном доходе в 200 тыс. тенге сумма декретных выплат на 126 дней должна составить 840 тыс. тенге. Но, так как это считается доходом, придется отнять 10% в виде обязательного пенсионного взноса. Получается, на руки женщина получит 756 тыс. тенге. При 140 днях сумма выплаты составит 846 тыс. тенге соответственно.

К слову, максимальный размер дохода, учтенного в качестве объекта социальных отчислений и, следовательно, социальной выплаты, не может быть больше 7 минимальных зарплат, то есть 595 тыс. тенге в 2024 году.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Соцвыплата по уходу за ребенком до полутора лет

После родов неработающая женщина может оформить пособие по уходу за ребенком до полутора лет. А трудящаяся, в том числе в качестве ИП – аналогичную социальную выплату. Ее размер составляет 40% от среднемесячного дохода, учтенного в качестве объекта социальных отчислений за последние два года. Плюс с выплаты также удерживается пенсионный взнос.

То есть при среднемесячном доходе в 200 тыс. тенге женщина будет получать 72 тыс. тенге в месяц до тех пор, пока ее ребенку не исполнится полтора года.

Как оформить социальные выплаты

Чтобы получить единовременную соцвыплату по беременности и родам, индивидуальная предпринимательница должна оформить больничный лист. Сделать это можно в поликлинике, к которой она прикреплена.

Получить документ можно в любой момент до родов, но выдается он с 30 недели беременности, или с 27 недели – для проживающих на территориях, подвергшихся ядерным испытаниям.

После этого необходимо подать заявку на получение выплаты. Сделать это можно через портал "Электронного правительства". В заявке нужно заполнить поля и прикрепить лист временной нетрудоспособности.

После рождения ребенка на портале также можно подать заявку на получение пособия по уходу за ребенком до полутора лет, но для этого придется прикрепить свидетельство о рождении ребенка.

Стоит отметить, что подавать заявку для единовременных пособий можно как только больничный лист будет на руках, но не позднее 12 месяцев со дня его выдачи, а по уходу за ребенком до полутора лет – как только появится ребенок, но не позднее 12 месяцев с момента его рождения.

Напомним, срок, в течение которого женщина получает выплату по уходу за ребенком был увеличен с одного года до полутора лет с января 2023 года.

Также ранее в Казахстане прозвучало предложение ввести универсальное пособие, которое могла бы получать каждая семья с детьми.