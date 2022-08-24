Соцвыплаты для беременных теперь можно оформить онлайн в Казахстане

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Каждая работающая казахстанка имеет право на получение социальных выплат при беременности, а также после родов. Теперь, чтобы оформить их, не нужно никуда идти – все можно сделать онлайн. Об этом рассказали в Министерстве труда и социальной защиты РК.

Все казахстанские мамы имеют право на получение единовременного пособия от государства после рождения ребенка. Его размер зависит от количества детей – за первых трех будет выплачено 38 МРП (120 840 тенге в 2022 году), за четвертого и последующих – 63 МРП (200 340 тенге).

Если казахстанка официально работала, то, помимо этого пособия, она имеет право на получение двух социальных выплат из Государственного фонда социального страхования (ГФСС) – на случай потери дохода в связи с беременностью и родами и в связи с уходом за ребенком до 1 года.

Размер первой выплаты зависит от количества прописанных в больничном листе дней, а второй – от размера зарплаты родителя, который будет ухаживать за ребенком.

Как отмечают в министерстве, теперь заявление для назначения социальной выплаты на случай потери дохода в связи с беременностью и родами можно подать через портал Электронного правительства. Напомним, ранее такие заявления принимались только в бумажном виде.

Как подать заявление на получение соцвыплаты

Оформление происходит через портал eGov.kz в разделе «Социальное обеспечение» в пункте «Помощь семьям».

Для того чтобы подать заявку требуется пройти несколько простых шагов:

авторизоваться на портале электронного правительства;

найти и заказать нужную услугу;

прикрепить требуемые файлы;

подписать заявку ЭЦП.

Стоит отметить, что для оформления этой услуги необходимы электронные сведения из Единой системы учета трудовых договоров, которые заполняются в отделе кадров работодателя. Поэтому, чтобы не получить отказ, беременной казахстанке нужно сначала уточнить, была ли внесена вся необходимая информация в систему.

Срок рассмотрения заявки составляет 8 рабочих дней. Уведомление о назначении выплаты с указанием суммы либо отказ с пояснением можно будет увидеть в личном кабинете пользователя. Сам документ с уведомлением о результатах запроса можно будет найти в разделе «История получения услуг».

Единовременное пособие на рождение ребенка, а также выплаты по уходу за ним казахстанские мамы также могут оформить онлайн.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/1984523-sotsvyplaty-dlya-beremennyh-teper-mozhno-oformit-onlayn-v-kazahstane/