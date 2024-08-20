Где будут брать деньги на выплаты будущим пенсионерам в Казахстане

Вместо солидарной пенсионной выплаты будущим пенсионерам Казахстана будут выплачивать базовую пенсию и средства, накопленные на наличных и условных счетах в ЕНПФ. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

В настоящее время значительная часть государственной пенсии состоит из солидарной пенсионной выплаты, которая полагается только тем гражданам, которые имеют трудовой стаж до 1998 года.

Будущие пенсионеры просто физически не могут иметь такой трудовой стаж, а поэтому солидарная часть пенсии в скором времени исчезнет. Однако базовой составляющей и накоплений может не хватить на достойную пенсию в будущем.

В связи с этим в Казахстане с 2024 года начали поэтапно вводить новый обязательный пенсионный взнос работодателя (ОПВР). В первый год его размер составил 1,5%, но к 2028 году он увеличится до 5% от зарплаты работника. При этом работодатель оплачивает этот взнос из собственных средств.

Как рассказали в Министерстве труда и социальной защиты населения РК, за первую половину 2024 года работодатели перечислили новые пенсионные взносы более чем за 3,9 млн своих работников на общую сумму 98,4 млрд тенге.

Накопления, сформированные за счет ОПВР не являются собственностью вкладчиков. Они хранятся не на индивидуальных, а на условных счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

В будущем выплаты будут назначаться всем казахстанцам, за которых уплачивались новые взносы. При этом работодатели обязаны уплачивать ОПВР только за работников, родившихся после 1 января 1975 года.

Таким образом, хотя казахстанцы и потеряют солидарную выплату, у них по-прежнему будет три источника пенсии: государственная базовая выплата, а также выплаты за счет собственных и условных накоплений из ЕНПФ.

Ранее мы подробно рассказывали о том, как узнать, производит ли работодатель новые пенсионные взносы в ЕНПФ.