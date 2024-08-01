Впервые за полтора года инфляция выросла в Казахстане

В июле месячный рост цен в Казахстане ускорился до 0,7%, а годовая инфляция выросла до 8,6%. Последний раз ее увеличение наблюдалось в феврале 2023 года. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Уже более года темпы инфляции в Казахстане стабильно снижались. Однако июль 2024 года прервал эту тенденцию. Согласно данным Бюро национальной статистики, месячный рост цен составил 0,7% против 0,4% в июне. Увеличился и годовой показатель инфляции – с 8,4% до 8,6%.

Другими словами, инфляция в Казахстане снова начала расти. И это притом, что еще месяц назад страна впервые за долгое время перестала быть лидером по темпам роста цен среди участников Евразийского экономического союза.

Стоит отметить, что увеличения темпов инфляции в Казахстане не наблюдалось уже 16 месяцев. Последний раз рост был зафиксирован в феврале 2023 года – с 20,7% до 21,3%.

Инфляция в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Что сильнее всего подорожало в Казахстане

Продукты питания в июле почти не подорожали – прирост составил всего 0,2% за месяц. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,7%, а вот на платные услуги – сразу на 1,6%.

В годовом разрезе ситуация аналогичная. Продукты питания на текущий момент стоят на 5,5% дороже, чем год назад, непродовольственные товары – на 7,3%, а вот стоимость услуг за год выросла сразу на 14,5%.

На текущий момент самая высокая годовая инфляция в стране наблюдается в Астане – 10,8%. Следом идут Карагандинская и Мангистауская области – 10,6% и 10,4% соответственно.

Самая низкая инфляция зафиксирована в Алматинской области – всего 5,7% за год. В Алматы цены выросли на 8,6%, а в Шымкенте – на 7,5%.

Регион Годовая инфляция Республика Казахстан 8,6% Абай 8,1% Акмолинская 9,2% Актюбинская 8,6% Алматинская 5,7% Атырауская 8,8% Западно-Казахстанская 8,5% Жамбылская 7,9% Жетісу 8,7% Карагандинская 10,6% Костанайская 7,7% Кызылординская 7,5% Мангистауская 10,4% Павлодарская 9,5% Северо-Казахстанская 8,9% Туркестанская 7,1% Ұлытау 6,7% Восточно-Казахстанская 9% г. Астана 10,8% г. Алматы 8,6% г. Шымкент 7,5%

Таким образом, можно отметить, что инфляция в Казахстане снова начала ускоряться, однако главной причиной этому является не рост цен на продукты питания, а подорожание услуг, в том числе и коммунальных.