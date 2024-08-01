Top.Mail.Ru
Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты
Спорт

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как мы работаем
Калейдоскоп
Мир
Общество
Политика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоубиз
Эзотерика

Впервые за полтора года инфляция выросла в Казахстане

Опубликовано:

Человек держит в руке торговый чек
Фискальный чек. Иллюстративное фото: pixabay.com

В июле месячный рост цен в Казахстане ускорился до 0,7%, а годовая инфляция выросла до 8,6%. Последний раз ее увеличение наблюдалось в феврале 2023 года. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Уже более года темпы инфляции в Казахстане стабильно снижались. Однако июль 2024 года прервал эту тенденцию. Согласно данным Бюро национальной статистики, месячный рост цен составил 0,7% против 0,4% в июне. Увеличился и годовой показатель инфляции – с 8,4% до 8,6%.

Другими словами, инфляция в Казахстане снова начала расти. И это притом, что еще месяц назад страна впервые за долгое время перестала быть лидером по темпам роста цен среди участников Евразийского экономического союза.

Стоит отметить, что увеличения темпов инфляции в Казахстане не наблюдалось уже 16 месяцев. Последний раз рост был зафиксирован в феврале 2023 года с 20,7% до 21,3%.

Инфляция в Казахстане снова начала расти
Инфляция в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

Что сильнее всего подорожало в Казахстане

Продукты питания в июле почти не подорожали – прирост составил всего 0,2% за месяц. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,7%, а вот на платные услуги – сразу на 1,6%.

В годовом разрезе ситуация аналогичная. Продукты питания на текущий момент стоят на 5,5% дороже, чем год назад, непродовольственные товары – на 7,3%, а вот стоимость услуг за год выросла сразу на 14,5%.

На текущий момент самая высокая годовая инфляция в стране наблюдается в Астане – 10,8%. Следом идут Карагандинская и Мангистауская области – 10,6% и 10,4% соответственно.

Самая низкая инфляция зафиксирована в Алматинской области – всего 5,7% за год. В Алматы цены выросли на 8,6%, а в Шымкенте – на 7,5%.

Регион Годовая инфляция
Республика Казахстан 8,6%
Абай 8,1%
Акмолинская 9,2%
Актюбинская 8,6%
Алматинская 5,7%
Атырауская 8,8%
Западно-Казахстанская 8,5%
Жамбылская 7,9%
Жетісу 8,7%
Карагандинская 10,6%
Костанайская 7,7%
Кызылординская 7,5%
Мангистауская 10,4%
Павлодарская 9,5%
Северо-Казахстанская 8,9%
Туркестанская 7,1%
Ұлытау 6,7%
Восточно-Казахстанская 9%
г. Астана 10,8%
г. Алматы 8,6%
г. Шымкент 7,5%

Таким образом, можно отметить, что инфляция в Казахстане снова начала ускоряться, однако главной причиной этому является не рост цен на продукты питания, а подорожание услуг, в том числе и коммунальных.

Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!

Подписаться

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2143012-vpervye-za-poltora-goda-inflyaciya-vyrosla-v-kazahstane/

Для вашего удобства и безопасности мы используем файлы cookie