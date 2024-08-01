Впервые за полтора года инфляция выросла в Казахстане

В июле месячный рост цен в Казахстане ускорился до 0,7%, а годовая инфляция выросла до 8,6%. Последний раз ее увеличение наблюдалось в феврале 2023 года. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.
Уже более года темпы инфляции в Казахстане стабильно снижались. Однако июль 2024 года прервал эту тенденцию. Согласно данным Бюро национальной статистики, месячный рост цен составил 0,7% против 0,4% в июне. Увеличился и годовой показатель инфляции – с 8,4% до 8,6%.
Другими словами, инфляция в Казахстане снова начала расти. И это притом, что еще месяц назад страна впервые за долгое время перестала быть лидером по темпам роста цен среди участников Евразийского экономического союза.
Стоит отметить, что увеличения темпов инфляции в Казахстане не наблюдалось уже 16 месяцев. Последний раз рост был зафиксирован в феврале 2023 года – с 20,7% до 21,3%.
Что сильнее всего подорожало в Казахстане
Продукты питания в июле почти не подорожали – прирост составил всего 0,2% за месяц. Цены на непродовольственные товары выросли на 0,7%, а вот на платные услуги – сразу на 1,6%.
В годовом разрезе ситуация аналогичная. Продукты питания на текущий момент стоят на 5,5% дороже, чем год назад, непродовольственные товары – на 7,3%, а вот стоимость услуг за год выросла сразу на 14,5%.
На текущий момент самая высокая годовая инфляция в стране наблюдается в Астане – 10,8%. Следом идут Карагандинская и Мангистауская области – 10,6% и 10,4% соответственно.
Самая низкая инфляция зафиксирована в Алматинской области – всего 5,7% за год. В Алматы цены выросли на 8,6%, а в Шымкенте – на 7,5%.
|Регион
|Годовая инфляция
|Республика Казахстан
|8,6%
|Абай
|8,1%
|Акмолинская
|9,2%
|Актюбинская
|8,6%
|Алматинская
|5,7%
|Атырауская
|8,8%
|Западно-Казахстанская
|8,5%
|Жамбылская
|7,9%
|Жетісу
|8,7%
|Карагандинская
|10,6%
|Костанайская
|7,7%
|Кызылординская
|7,5%
|Мангистауская
|10,4%
|Павлодарская
|9,5%
|Северо-Казахстанская
|8,9%
|Туркестанская
|7,1%
|Ұлытау
|6,7%
|Восточно-Казахстанская
|9%
|г. Астана
|10,8%
|г. Алматы
|8,6%
|г. Шымкент
|7,5%
Таким образом, можно отметить, что инфляция в Казахстане снова начала ускоряться, однако главной причиной этому является не рост цен на продукты питания, а подорожание услуг, в том числе и коммунальных.
Эксклюзивный контент и новости только для вас! Подпишитесь на Telegram!Подписаться
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2143012-vpervye-za-poltora-goda-inflyaciya-vyrosla-v-kazahstane/