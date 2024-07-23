Доход от пенсионных накоплений сильно обогнал инфляцию в Казахстане

Нацбанк РК смог добиться доходности активов ЕНПФ, которая обгоняет инфляцию – 6,59% против 3,9%. Принесли реальную прибыль вкладчикам и частные управляющие. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Управляющие пенсионными активами (Нацбанк и частные компании) в июле смогли показать высокую доходность, которая значительно обгоняет темпы роста цен в стране – накопленная инфляция с начала года составила 3,9%. Годовой рост цен по состоянию на 1 июля составил 8,4%.

Так, согласно данным Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ), по состоянию на 1 июля текущего года под управлением Национального банка РК находилось более 19,8 трлн тенге. С начала года управляющий заработал для вкладчиков 1,23 трлн тенге – таким образом, доходность активов составила 6,59%.

Нацбанк также инвестирует средства, которые хранятся на условных пенсионных счетах и формируются за счет новых обязательных пенсионных взносов работодателя (ОПВР). Их доходность составила лишь 1,84%, но стоит помнить, что ОПВР начали инвестировать не с начала года.

Успешно справились с инфляцией и частные управляющие инвестиционным портфелем (УИП):

под управлением АО "Jusan Invest" по состоянию на 1 июля находилось почти 9 млрд тенге. В тенге инвестировано 66,08% средств, а в долларах – 33,92%. С начала года компания заработала 631,18 млн тенге и добилась доходности в 7,64% ;

по состоянию на 1 июля находилось почти В тенге инвестировано 66,08% средств, а в долларах – 33,92%. С начала года компания заработала и добилась доходности в ; у АО "Halyk Global Markets" под управлением находилось более 4,1 млрд тенге. В тенге хранилось 73,11% суммы, в долларах – 26,89%, а в евро – 0,0005%. С начала года управляющий заработал 259,09 млн тенге и показал доходность в 6,44% ;

под управлением находилось более В тенге хранилось 73,11% суммы, в долларах – 26,89%, а в евро – 0,0005%. С начала года управляющий заработал и показал доходность в ; АО "BCC Invest" имеет в управлении почти 4,8 млрд тенге. В национальной валюте хранится 71,46% суммы, а в долларах – 28,54%. С начала года компания заработала 335,23 млн тенге и показала доходность в 7,37% ;

имеет в управлении почти В национальной валюте хранится 71,46% суммы, а в долларах – 28,54%. С начала года компания заработала и показала доходность в ; АО "Сентрас Секьюритиз" управляет портфелем на 1,3 млрд тенге. 74,2% суммы хранится в тенге, 23,67% – в долларах, а оставшиеся 2,14% – в канадских долларах. С начала года компания заработала для вкладчиков порядка 101,3 млн тенге и достигла доходности в 8,28% ;

управляет портфелем на 74,2% суммы хранится в тенге, 23,67% – в долларах, а оставшиеся 2,14% – в канадских долларах. С начала года компания заработала для вкладчиков порядка и достигла доходности в ; под управлением АО "ДО Народного Банка Казахстана "Halyk Finance" по состоянию на 1 июля находилось почти 33 млрд тенге. В тенге компания хранит 84,16% средств, в долларах – 15,42%, а в евро – 0,42%. С начала года управляющий заработал почти 2 млрд тенге и показал доходность в 6,5%.

Доходность пенсионных активов. Данные: Единый накопительный пенсионный фонд

Таким образом, абсолютно все управляющие пенсионными активами казахстанцев смогли обогнать инфляцию в стране и принести реальный доход вкладчикам ЕНПФ.

Напомним, казахстанцы могут самостоятельно выбрать компанию, которая занималась бы инвестированием частью их пенсионных накоплений. О том, как перевести средства в УИП, мы подробно рассказывали здесь.