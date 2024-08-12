Сколько безработных проживает в Казахстане

Во втором квартале 2024 года средний уровень безработицы в Казахстане составил 4,7%. Однако показатель сильно зависит от возраста, пола и даже от образования граждан. Подробности читайте на NUR.KZ.

Еще в первом квартале текущего года в Казахстане насчитывалось 452 669 безработных. Согласно данным Бюро национальной статистики, во втором квартале их количество немного уменьшилось – до 451 021 человек. Впрочем, данное снижение можно считать незначительным, ведь общий уровень безработицы в стране остался на прежнем уровне – 4,7%.

Важно отметить, что в каждой социальной группе он свой. Аналитики отдельно рассчитывают уровень безработицы для мужчин и для женщин, делают разбивку по возрастам, образованию граждан и даже по месту их проживания.

Так, например, в стране насчитывается 242 623 безработные женщины (уровень безработицы среди них составляет 5,2%) и 208 398 безработных мужчин (4,2%).

В разрезе возрастных групп самый высокий уровень безработицы наблюдается среди женщин в возрасте от 35 до 44 лет (6,6%), а среди мужчин – от 55 до 64 лет (7,3%).

Образование также является немаловажным фактором при определении уровня безработицы. Например, среди граждан, имеющих техническое и профессиональное образование, он самый низкий – всего 3,4%. А у имеющих высшее образование – 3,6%.

Для сравнения: среди тех, кто окончил только школу, уровень безработицы составляет 10,2%. А среди тех, у кого есть только начальное образование – 9,4%.

Уровень безработицы и образование безработного населения Образование всего мужчины женщины Высшее образование 3,6% 3 ,0% 4,2% Техническое и профессиональное

образование 3,4% 2,9% 4,0% Среднее профессиональное

(специальное) образование 5,8% 5,3% 6,4% Начальное профессиональное

образование 5,5% 4,6% 6,9% Общее среднее образование 10,2% 9,9% 10,7% Основное среднее образование 6,5% 3,6% 10,5% Начальное образование 9,4% 34,1% 2,8% По данным Бюро национальной статистики

Стоит отметить, что далеко не все граждане просто "решили не работать, потому что могут себе позволить". Таких, согласно статистике, лишь 3 001 человек. Больше всего тех, кто в какой-то момент уволился по собственному желанию – 116 972 человека.

Также значительное количество тех, у кого нет возможности найти работу, и тех, кто не работает по семейным обстоятельствам – 96 799 и 93 874 граждан соответственно. Еще 34 207 человек попали под сокращение.

По каким причинам казахстанцы оказались без работы Причина всего мужчины женщины Сокращение или ликвидация

организации 34 207 18 094 16 113 По собственному желанию 105 301 52 775 52 526 Завершение контракта 22 300 12 045 10 255 Завершение предпринимательской

деятельности 11 671 4 448 7 223 Ведение домашнего хозяйства 37 169 9 945 27 224 Выход на пенсию 898 378 520 Отсутствие работы после

окончания учебы 13 557 5 953 7 604 Учеба 4 318 1 682 2 636 Нет возможности найти работу 96 799 48 841 47 958 Нет необходимости работать 3 001 948 2 053 По состоянию здоровья 16 257 9 198 7 059 Сезонная работа 10 738 6 537 4 201 По семейным обстоятельствам 93 874 36 623 57 251 Личное хозяйство 931 931 - По данным Бюро национальной статистики

Что касается регионального разреза, то, согласно данным Бюро национальной статистики, самый высокий уровень безработицы зарегистрирован в Атырауской, Кызылординской, Мангистауской областях, а также в области Жетісу – по 4,9% в каждой.

В Карагандинской области самая низкая безработица – всего 4,1%. В Алматы этот показатель составил 4,6%, в Шымкенте – 4,8%, а в Астане – 4,5%.

Регион Уровень безработицы Республика Казахстан 4,7% Абай 4,7% Акмолинская 4,6% Актюбинская 4,7% Алматинская 4,7% Атырауская 4,9% Западно-Казахстанская 4,8% Жамбылская 4,8% Жетісу 4,9% Карагандинская 4,1% Костанайская 4,6% Кызылординская 4,9% Мангистауская 4,9% Павлодарская 4,8% Северо-Казахстанская 4,6% Туркестанская 4,8% Ұлытау 4,2% Восточно-Казахстанская 4,6% Астана 4,5% Алматы 4,6% Шымкент 4,8% По данным Бюро национальной статистики

Стоит напомнить, если казахстанец получит официальный статус "безработный", то он может начать получать социальную выплату по потере работы, но при условии, что являлся участником системы социального страхования.