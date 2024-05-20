Кто дольше всех получает выплаты по безработице в Казахстане

Потеряв работу, казахстанцы могут оформить выплаты из ГФСС. Их можно получать до полугода. Но для этого нужен большой стаж уплаты социальных отчислений. Подробности читайте на NUR.KZ.

Когда казахстанец официально трудоустроен, работодатель производит за него различные взносы и отчисления, в том числе в Государственный фонд социального страхования (ГФСС). Благодаря этому в определенных жизненных ситуациях работники могут рассчитывать на получение социальных выплат, например, при потере работы.

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, соцвыплату из ГФСС по потере работы с начала года и по состоянию на 1 мая получили уже 143,3 тыс. человек, при этом 89 тыс. она была назначена именно в этом году.

Размер выплаты может достигать 45% от потерянного дохода, а получать деньги казахстанцы могут от 1 до 6 месяцев.

От чего зависит срок и размер выплаты

Важно понимать, что не все уволенные казахстанцы будут получать 6 месяцев подряд 45% от потерянного дохода. Все зависит от срока участия в системе обязательного социального страхования, то есть от периода, когда за работника производились социальные отчисления.

Так, согласно Социальному кодексу РК, при стаже от полугода до года выплата будет назначена лишь на один месяц. При стаже от года до двух лет она осуществляется в течение двух месяцев.

Чтобы получать выплату три месяца, нужен стаж от двух до трех лет, для четырех месяцев – от от трех до четырех лет, для пяти – от четырех до пяти лет, а для получения выплат в течение шести месяцев стаж уплаты социальных отчислений должен быть от пяти лет и более.

При этом размер выплат также зависит от коэффициента стажа участия в системе. Если он составляет от полугода до года, то коэффициент равен всего 0,7. Однако он растет аналогично сроку выплат и при стаже более пяти лет может достигнуть 1,3.

Впоследствии размер социальной выплаты определяется так: среднемесячный доход за 24 месяца, с которого были уплачены социальные отчисления, умножается на коэффициент замещения дохода (0,45), а также на коэффициент стажа участия.

Стоит отметить, что соцвыплата из ГФСС по потере работы назначается независимо от причины увольнения. Ее главная задача – поддержать человека в трудной ситуации, чтобы он смог быстрее найти себе новую работу.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Как оформить соцвыплату в связи с потерей работы:

авторизоваться на портале "Электронного правительства";

найти раздел "Трудоустройство и занятость" и выбрать услугу "Регистрация лиц, ищущих работу";

заказать услугу, заполнить все поля и отправить заявку, подписав ее ЭЦП;

в течение дня карьерный центр предложит несколько подходящих вакансий;

если работа все равно не будет найдена, то в течение трех дней заявителю присвоят статус "безработный".

После этого гражданину придет SMS-сообщение с предложением назначить выплату из ГФСС в проактивном формате. Безработному останется лишь дать согласие, после чего соцвыплата будет назначена автоматически.