Трансляция Олимпиады на Qazaqstan и Qazsport: опубликовано расписание на 26 и 27 июля

Соревнования с участием казахстанских спортсменов на Олимпийских играх в Париже в прямом эфире покажут казахстанские телеканалы. 26 июля состоится торжественная церемония открытия Олимпиады.

Телеканалы Qazaqstan, Qazsport, "Хабар", "Ел арна", Jibek Joly проведут трансляцию XXXIII летних Олимпийских игр в Париже с 26 июля по 11 августа.

В основных соревнованиях честь страны будут защищать 80 спортсменов в 25 видах спорта.

19 комментаторов будут работать в прямом эфире: Есей Жеңісұлы, Руслан Бақытжан, Шалқар Естен, Ғалым Сүлейменов, Ерсін Ерікұлы, Азат Смағұлов, Лилиана Әлжанова, Исатай Мәдиев, Олжас Байбосынов, Уәлихан Қосанбай, Жандос Қонысбаев, Сергей Райлян, Әділет Құсайынов, Тимур Сүлейменов, Александр Олейник, Дмитрий Нестеренко, Эльдар Аманбаев, Арман Абдрахманов, Ербол Қайыров.

Ежедневно телеканалы Qazaqstan, Qazsport будут показывать программу "Дневник Олимпиады", а в эфире Qazsport в прямом эфире будет идти студийная программа "Париж 2024".

Церемония открытия игр пройдет в прямом эфире 26 июля в 22:25. Для зрителей телеканала Qazaqstan в эфире будут работать Есей Жеңісұлы и Руслан Бақытжан, В эфире Qazsport - Уәлихан Қосанбай и Сергей Райлян.

Также опубликовано расписание соревнований на 27 июля.