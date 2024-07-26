Казахстан на Олимпиаде-2024: отечественные гимнасты поборются за медали в трех видах

На летних Олимпийских играх в Париже казахстанская гимнастика будет представлена сразу в трех видах: спортивная, художественная и батутная. NUR.KZ рассказывает, какие шансы на медаль у самых гибких отечественных атлетов.

Сборная Казахстана по гимнастике впервые будет представлена в соревновательной программе Олимпиады во всех трех видах. Как отмечает президент Казахстанской федерации гимнастики Алия Юсупова, это историческое событие для отечественного спорта.

"Такого еще никогда не было. Мы выступим на Олимпиаде во всех трех видах гимнастики. Это большое достижение для нас. В 2016 году мы остались без путевки в спортивной гимнастике, в 2020 - в батутной гимнастике. Представители художественной гимнастики постоянно участвуют в Олимпийских играх с 2004 года. Это действительно отличный результат. Для достижения успеха спортсмены, тренеры и руководство федерации работали вместе", - заявила Юсупова в интервью Olympic.kz.

На главное спортивное событие четырехлетия квалифицировались Данил Мусабаев (прыжки на батуте), Милад Карими и Нариман Курбанов (спортивная гимнастика), а также Эльжана Таниева (художественная гимнастика).

Милад Карими (25 лет)

Милад Карими. Фото: Министерство туризма и спорта Республики Казахстан

Лидер сборной Казахстана по спортивной гимнастике выступит сразу в семи дисциплинах, то есть у казахстанца будет именно столько шансов завоевать медали. Карими постоянно отмечается наградами высшей пробы на этапах Кубка мира, континентальных первенствах и других международных турнирах.

Атлет во второй раз примет участие в Олимпийских играх. На предыдущем старте в Токио его наивысшим результатом стало пятое место в вольных упражнениях.

Нариман Курбанов (26 лет)

Казахстанский гимнаст Нариман Курбанов. Фото: НОК РК

Завоевал квоту на этапе Кубка мира в катарской Дохе. Стоит отметить, что лицензии получали те гимнасты, которые в итоговом топ-листе вошли в число двух лучших. Спортсмен выступит в соревнованиях на коне, что является его коронной дисциплиной.

Для Курбанова предстоящие Игры в Париже станут первыми в карьере, но опыт завоевания медалей разного достоинства у спортсмена внушительный. Два месяца назад Курбанов стал чемпионом Азии в упражнениях на коне.

Эльжана Таниева (19 лет)

Эльжана Таниева. Фото: olympic.kz

В Париже Казахстан в художественной гимнастике представит Эльжана Таниева, для которой предстоящая Олимпиада станет первой в карьере. Спортсменка является трехкратной чемпионкой Азии. Квоту на ОИ-2024 Эльжана завоевала как раз на континентальном первенстве.

Кроме того, на чемпионате мира 2022 года, проходившем в Болгарии, Таниева вошла в десятку лучших в многоборье и заняла восьмое место. Это один из лучших результатов отечественных гимнасток на мировых соревнованиях. На предстоящем старте в Париже перед казахстанкой стоит задача максимум — завоевать первую медаль в этом виде спорта для нашей страны.

Данил Мусабаев (26 лет)

Данил Мусабаев: Olympic.kz

Казахстанский спортсмен, представляющий страну в батутной гимнастике, впервые едет на Олимпиаду. Уроженец Караганды принес стране первую в истории лицензию в этом виде спорта. Он прошел квалификацию через этапы Кубка мира.

В последние годы Мусабаев отмечается наградами высшей пробы этапов Кубка мира и других международных турниров. Всего в олимпийских соревнованиях примут участие 16 лучших спортсменов со всего мира, в числе которых и наш гимнаст.

Гимнастика на Олимпийских играх

Спортивная гимнастика официально вошла в перечень олимпийских дисциплин на Играх в Афинах в 1896 году. Изначально соревновались только мужчины, затем появились женские дисциплины на Олимпиаде в Амстердаме в 1928 году. Традиционно в этом виде спорта разыгрываются 14 комплектов наград: в командном и личном многоборье, а также на отдельных снарядах (шесть у мужчин и четыре у женщин).

Соревнования по художественной гимнастике впервые появились на Олимпиаде-1984 в Лос-Анджелесе. Олимпийские состязания в этом виде спорта проходят только среди девушек. Будут разыграны 2 комплекта медалей: в личном и командном многоборье.

Прыжки на батуте впервые появились в олимпийской программе на Играх 2000 года в Сиднее. Тогда были проведены соревнования среди мужчин и женщин, и с тех пор на Олимпиадах разыгрываются 2 комплекта наград.

Казахстанские гимнасты на Олимпиадах

Казахстанские гимнасты традиционно берут лицензии на главный старт четырехлетия, но еще не отмечались завоеванными медалями. Ближе всех к пьедесталу была Алия Юсупова. На Олимпиаде в Афинах в 2004 году титулованная спортсменка заняла четвертое место.

Представители республики часто завоевывают медали высшей пробы на этапах Кубка мира, чемпионатах Азии и Азиатских играх. Занимают высокие позиции в мировом рейтинге. В коллекции наград не хватает как раз олимпийских медалей.

В борьбу за заветное олимпийское золото казахстанцы вступят в первый соревновательный день после открытия Игр. 27 июля на "Берси Арене" в квалификации страну представят Нариман Курбанов в упражнениях на коне и Милад Карими в многоборье.

2 августа Данил Мусабаев в этом же спортивном комплексе поборется за медаль в батутной гимнастике.

Эльжана Таниева выйдет на парижский ковер 8 августа, в этот день пройдет квалификация. Индивидуальный финал в художественной гимнастике пройдет на следующий день, 9 августа.

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