Казахстанские боксеры узнали первых соперников на Олимпиаде-2024

Состоялась жеребьевка олимпийского турнира по боксу, в котором примут участие десять казахстанцев, передает NUR.KZ со ссылкой на Национальный олимпийский комитет.

Семь представителей республики выступят в мужских соревнованиях. Три спортсменки представят Казахстан в женском турнире.

Олимпийский турнир по боксу на Играх-2024 в Париже стартует 27 июля.

Мужчины

До 51 кг: Сакен Бибосынов — Самет Гюмюш (Турция). 1/8 финала;

До 57 кг: Махмуд Сабырхан — Хосе Кильес (Испания). 1/8 финала;

До 63,5 кг: Мухаммедсабыр Базарбайулы — Ойер Ибаречче (Испания). 1/16 финала;

До 71 кг: Асланбек Шымбергенов — Зейяд Ишаиш (Иордания). 1/16 финала;

До 80 кг: Нурбек Оралбай — Каллум Питерс (Австралия). 1/8 финала;

До 92 кг: Айбек Оралбай — Олетен Олаоре (Нигерия). 1/8 финала;

Свыше 92 кг: Камшыбек Кункабаев — Айюб Гадфа (Испания). 1/8 финала.

Женщины

До 50 кг: Назым Кызайбай — Джордана Соррентино (Италия). 1/16 финала;

До 57 кг: Карина Ибрагимова — Эшлиэнн Лосада Мотта (Куба). 1/8 финала;

До 75 кг: Валентина Хальзова — Атейна Байлон (Панама). 1/8 финала.

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