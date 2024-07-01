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Продукты питания в среднем перестали дорожать в Казахстане

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Продукты питания вместе с деньгами лежат в корзине
Продукты питания и деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Годовая инфляция в Казахстане по итогам июня опустилась до 8,4%. За месяц цены выросли на 0,4%, а продукты питания при этом в среднем вообще перестали дорожать. Подробности читайте на NUR.KZ.

Темпы роста цен в стране продолжают снижаться. Как сообщили в Бюро национальной статистики, годовая инфляция за месяц опустилась на 0,1 процентного пункта – до 8,4%.

Главным источником инфляции в стране, как и месяцем ранее, выступает сфера платных услуг. За месяц цены в секторе выросли на 0,6%, а за год – сразу на 13,8%. Также на 0,6% в месячной динамике подорожали непродовольственные товары, в годовом разрезе рост составил 7,4%.

При этом продовольственные товары вообще перестали дорожать – средний рост цен на продукты питания за месяц составил 0%. А по сравнению с прошлым годом они стоят на 5,4% дороже.

Инфляция в Казахстане (июнь 2024 года)
Инфляция в Казахстане. Источник: Бюро национальной статистики

В месячной динамике цены сильнее всего выросли в Акмолинской области – сразу на 1%. Следом идет Мангистауская область – плюс 0,9%. Третье место делят Северо-Казахстанская и Западно-Казахстанская области с приростом в 0,7% в каждом из регионов.

В Астане цены за месяц выросли на 0,5%, в Шымкенте – на 0,2%, а в Алматы они не изменились.

Что сильнее всего подорожало в июне

Сильное повышение цен в июне было отмечено на кухонную утварь (на 8,4%), кондиционеры (на 4,6%), стиральные машины (на 4%). Также в стране подорожали мебель и предметы домашнего обихода (на 1,7%), одежда и обувь (на 0,9%), а также текстильные изделия с товарами личного пользования (по 0,5%).

В сфере платных услуг зафиксирован рост цен на услуги по организации комплексного отдыха (на 13%), санаториев (на 5,6%) и детских аттракционов (на 4,4%). Парикмахерские и салоны красоты подорожали на 1,9%, а сфера общественного питания – на 1%.

В это же время многие продукты питания стали дешевле. Например, снижение цен наблюдалось на огурцы – на 18,7%, капусту – на 18%, сладкий перец – на 17,9%, чеснок – на 14,9%, помидоры – на 13,3%, лимоны – на 7,4%.

При этом подорожали картофель – на 10,7%, виноград – на 3,6%, яблоки – на 2,1%, морковь – на 1,9%.

Женщина удивленно смотрит на фискальный чек
Фискальный чек. Иллюстративное фото: sefa ozel/Getty Images

В годовом разрезе сильнее всего цены выросли на коммунальные услуги: водоотведение подорожало на 43,5%, холодная вода – на 36,7%, центральное отопление – на 33%, электроэнергия – на 31,7%, вывоз мусора – на 30,7%, а горячая вода – на 30,4%.

Отмечается также подорожание лекарственных препаратов. Ацетилсалициловая кислота стала дороже на 60,8%, активированный уголь – на 33,1%, "Хилак форте" – на 24,7%, а парацетамол – на 23% за год.

Среди продуктов питания аналитики отмечают рост цен на виноград – на 29%, свеклу – на 24,9%, оливковое масло – на 21,3%, помидоры – на 19,8%, бананы – на 18,5%.

При этом отмечается снижение цен на репчатый лук – на 40,4%, гречневую крупу – на 23,1%, подсолнечное масло – на 22,3%, капусту – на 22,3% и сахарный песок – на 5,6%.

Стоит отметить, что сахар в Казахстане дорожает уже не первый месяц, и его стоимость постепенно возвращается к прошлогоднему показателю.

В целом же стоит отметить, что сфера коммунальных услуг испытывает "плановый" рост цен. Напомним, в стране действует программа "Тарифы в обмен на инвестиции", в рамках которой государство разрешает поставщикам услуг повысить цены взамен на повышение их качества.

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Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2126799-produkty-pitaniya-v-srednem-perestali-dorozhat-v-kazahstane/

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