Всего 0,1% составила реальная ежегодная доходность ЕНПФ, сообщают аналитики

Деньги вкладчиков Единого накопительного пенсионного фонда инвестируются и приумножаются Нацбанком для защиты от инфляции. Но их доходность оказалась низкой. Об этом читайте в материале NUR.KZ.

Как отмечают аналитики Halyk Finance, ключевым показателем эффективности управления пенсионными активами является их реальная годовая инвестиционная доходность.

То есть это показатель, который получается при вычитании годовой инфляции из значения номинальной годовой доходности по ценным бумагам. Например, при условном достижении номинального дохода в 15% и инфляции в 10% реальный доход составит 5%.

Результаты вложений пенсионных средств

Согласно сообщению аналитиков, данные из презентации Национального банка РК указывают, что за последние десять лет (2014-2023 годы) средняя ежегодная реальная доходность пенсионных активов ЕНПФ составила всего 0,1%.

При этом указывается, что в долгосрочных актуарных расчетах прогнозируется рост средней реальной годовой ставки инвестиционной доходности пенсионных активов под управлением Нацбанка до 2%.

Доходность пенсионных активов в Казахстане. Источник: Национальный банк РК

Сравнение с другими пенсионными фондами

Показатели инвестдоходности активов ЕНПФ оказались очень низкими, особенно в сравнении с аналогичными фондами. Такое исследование опубликовал Финский Пенсионный Центр.

"В данном сравнении доходностей пенсионных инвестиций участвовали 24 пенсионных фонда из Северной Европы, Северной Америки и Азии. Все они являются крупными фондами в своих пенсионных системах, как с точки зрения охвата населения, так и с точки зрения размера пенсионных активов.

Согласно данному исследованию, средняя ежегодная реальная доходность пенсионных активов в этих 24 пенсионных фондах за десять лет (2014–2023) составила 4,5%, что в 2,5 раза выше прогноза ЕНПФ по будущей доходности его пенсионных активов", – сообщают аналитики.

При этом актуарные расчеты ЕНПФ указывают, что размер будущих пенсий, выплачиваемых из любого пенсионного фонда, очень чувствителен к реальной инвестиционной доходности на пенсионные активы.

Например, увеличение реальной доходности ЕНПФ с 2% до 3% увеличит совокупные коэффициенты замещения трудовых доходов пенсией сразу на 13 процентных пунктов. Такой рост означает очень большой рост пенсий по окончании трудовой деятельности.

"По нашему мнению, есть две ключевые проблемы, которые приводят к низкой доходности на пенсионные активы в Казахстане: неразвитость фондового рынка и низкодоходные инвестиционные стратегии, предлагаемые регуляторами финансового рынка", – отмечают в Halyk Finance.

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