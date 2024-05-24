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Расходы граждан начнут проверять перед назначением АСП в Казахстане

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Женщина считает деньги.
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Механизм оказания АСП будут менять в Казахстане. Помимо доходов граждан, будут изучать и их расходы: крупные покупки, погашение кредитов и многое другое. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Адресная социальная помощь (АСП) – инструмент, с помощью которого государство помогает малообеспеченным семьям выйти из-за черты бедности. Сейчас она назначается домохозяйствам, которые соответствуют следующим условиям:

  1. среднедушевой доход на каждого члена семьи меньше 70% от регионального прожиточного минимума;
  2. все трудоспособные члены семьи имеют работу или содействуют мерам занятости.

Однако в скором времени правила назначения АСП могут быть кардинально изменены. Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, сейчас прорабатывается механизм учета и верификации основных расходов казахстанцев.

Это означает, что для назначения АСП, помимо доходов семьи, планируется проверять такие виды основных расходов как:

Для получения информации о расходах граждан планируется интеграция различных государственных информационных систем. К процессу хотят подключить министерства промышленности и строительства, цифрового развития, здравоохранения, образования, науки и высшего образования РК, а также Национальный банк и некоторые другие ведомства.

Предпринятые меры позволят выявлять действительно нуждающихся граждан и обеспечивать им целевую поддержку со стороны государства.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2106159-rashody-grazhdan-nachnut-proveryat-pered-naznacheniem-asp-v-kazahstane/

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