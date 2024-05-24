Расходы граждан начнут проверять перед назначением АСП в Казахстане

Механизм оказания АСП будут менять в Казахстане. Помимо доходов граждан, будут изучать и их расходы: крупные покупки, погашение кредитов и многое другое. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Адресная социальная помощь (АСП) – инструмент, с помощью которого государство помогает малообеспеченным семьям выйти из-за черты бедности. Сейчас она назначается домохозяйствам, которые соответствуют следующим условиям:

среднедушевой доход на каждого члена семьи меньше 70% от регионального прожиточного минимума; все трудоспособные члены семьи имеют работу или содействуют мерам занятости.

Однако в скором времени правила назначения АСП могут быть кардинально изменены. Как сообщает Министерство труда и социальной защиты населения РК, сейчас прорабатывается механизм учета и верификации основных расходов казахстанцев.

Это означает, что для назначения АСП, помимо доходов семьи, планируется проверять такие виды основных расходов как:

покупка недвижимости или автомобиля;

оплата обучения и дополнительных курсов;

расходы на отдых и развлечения;

затраты на здоровье и оздоровление;

покупка мебели и бытовой техники;

погашение кредитов и другие значительные траты.

Для получения информации о расходах граждан планируется интеграция различных государственных информационных систем. К процессу хотят подключить министерства промышленности и строительства, цифрового развития, здравоохранения, образования, науки и высшего образования РК, а также Национальный банк и некоторые другие ведомства.

Предпринятые меры позволят выявлять действительно нуждающихся граждан и обеспечивать им целевую поддержку со стороны государства.