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Сколько денег потратили казахстанцы на отдых за границей

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Паспорта и деньги на фоне модели самолета
Паспорта. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Многие казахстанцы предпочитают проводить отпуска в других странах. Только в 2023 году на заграничный отдых граждане потратили порядка 326,7 млрд тенге. На что ушли деньги, читайте в материале NUR.KZ.

Несмотря на тот факт, что в Казахстане есть свои популярные курортные зоны, многие жители страны предпочитают отдыхать за границей.

Как выяснили специалисты КСЖ Freedom Life, только в 2023 году количество выехавших за рубеж туристов составило 1 172 933 человек, что на 20,3% больше, чем годом ранее. По итогу казахстанцы потратили на выездной туризм порядка 326,7 млрд тенге, что сразу на 45% больше, чем было в 2022 году.

Количество казахстанских туристов, выезжающих за рубеж
Количество казахстанских туристов, выезжающих за рубеж. Инфографика: Freedom Life

На что тратили деньги казахстанские туристы

Большая часть итоговой суммы ушла на подготовку к отдыху – 188,7 млрд тенге, из которых порядка 83,3 млрд тенге были потрачены на оплату дороги до места назначения и обратно. Стоит отметить, что "подготовительные" расходы за год увеличились на 31,4%.

Если рассматривать расходы во время отдыха, то на них в 2023 году пришлось порядка 138 млрд тенге, что сразу на 69,1% больше показателя за 2022 год. Если эту сумму поделить по категориям, то получится следующая картина:

  • шопинг (гаджеты, сувениры, одежда и прочие покупки) – 42,7 млрд тенге;
  • питание – 24,7 млрд тенге;
  • проживание в местах размещения – 19,2 млрд тенге.

Больше всего на выездной туризм потратили жители Алматы – почти 115 млрд тенге. Следом идет Астана – почти 44 млрд тенге, а на третьем месте расположилась Карагандинская область – более 34 млрд тенге.

Меньше всего на заграничный отдых потратили жители Актюбинской области – всего 765,1 млрд тенге за весь 2023 год.

Количество казахстанских туристов, выезжающих за рубеж
Количество казахстанских туристов, выезжающих за рубеж. Инфографика: Freedom Life

Вполне возможно, что многие казахстанцы предпочли отдыхать за границей из-за стоимости отдыха внутри страны. Напомним, ранее мы рассказывали о том, сколько стоит отдохнуть в Казахстане: в некоторых курортных зонах сутки отдыха в двухместном номере могли стоит более 100 тыс. тенге.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/economy/2091779-skolko-deneg-potratili-kazahstancy-na-otdyh-za-granicey/

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