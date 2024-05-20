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Правила назначения новых пенсионных выплат разработали в Казахстане

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Женщина держит в руках купюры тенге
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В Казахстане разработали правила назначения выплат за счет новых пенсионных взносов. Их будут пожизненно получать пенсионеры и лица с инвалидностью. С законопроектом ознакомились журналисты NUR.KZ.

В Казахстане идет поэтапное введение нового обязательного пенсионного взноса работодателя (ОПВР). За счет него будут формироваться условные пенсионные счета вкладчиков, деньги с которых нельзя будет унаследовать, забрать при переезде из страны, использовать на жилье и так далее.

ОПВР работодатели между тем уплачивают только за работников, родившихся с 1 января 1975 года. То есть только люди из данной возрастной категории в будущем будут получать выплаты за счет новых пенсионных взносов.

Министерством труда и социальной защиты населения РК между тем были разработаны правила определения размера и осуществления пенсионных выплат за счет обязательных пенсионных взносов работодателя из Единого накопительного пенсионного фонда.

В соответствии ними новые выплаты будут назначаться лицам, за которых ОПВР были перечислены в совокупности не менее пяти лет:

Пенсионные выплаты из ЕНПФ за счет ОПВР будут назначаться пожизненно и осуществляются по месяц смерти или выезда на постоянное место жительства за пределы Республики Казахстан включительно.

В проекте постановления, который был размещен на портале "Открытые НПА", также указано, что размер пенсионных выплат будет определяться ЕНПФ с учетом фактора текущей стоимости, рассчитанного на основе данных о смертности населения, среднего значения прогнозируемого уровня инфляции и размера процентной ставки доходности.

Максимальный размер новых пенсионных выплат будет составлять два прожиточных минимума на соответствующий финансовый год (к примеру, в 2024 году это 86 814 тенге). Но в последствии он будет ежегодно увеличиваться.

Помимо этого казахстанцы по-прежнему смогут получать государственную пенсию и выплаты за счет собственных накоплений в ЕНПФ.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2103848-pravila-osushchestvleniya-novyh-pensionnyh-vyplat-razrabotali-v-kazahstane/

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