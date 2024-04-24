Сколько человек оформили новую спецсоцвыплату в Казахстане

Получателями новой специальной соцвыплаты для работников вредных производств уже стали почти 6 тыс. казахстанцев. Но не всем из них назначили полную выплату. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Новая специальная социальная выплата (ССВ) для граждан, занятых на вредных производствах, была введена в 2024 году. Она состоит из четырех компонентов:

из республиканского бюджета;

из страховой компании;

за счет работодателя;

из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ).

Согласно данным Министерства труда и социальной защиты населения РК, с начала года новая выплата была назначена уже 5 918 гражданам, хотя подали заявки порядка 6 648 человек. Как оказалось, 193 человека получили отказ из-за несоответствия обязательным условиям.

Кроме того, на текущий момент 447 граждан ожидают заключения договора предпенсионного аннуитета со страховой компаний, а остальные 90 человек не ответили на SMS-сообщение о назначении выплаты.

При этом не всем получателям назначили "полноценную" спецсоцвыплату. Так, по данным ведомства, за выплатой из двух источников (республиканский бюджет и ЕНПФ) обратились 2 612 человек, из которых только 2 517 гражданам она была назначена.

За полной выплатой, состоящей из всех четырех источников, обратилось 4 036 человек, но назначили ее только 3 401 получателю.

Причина, по которой некоторым гражданам назначают неполную выплату, кроется в правилах ее назначения. ССВ из всех четырех источников положена только тем гражданам, которые на момент ее назначения все еще были заняты на вредных производствах. Те же, кто когда-то работал во вредных условиях, но потом перевелся на более легкую работу, могут претендовать только на два источника выплаты.

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Напомним, ранее стало известно, что реальное количество потенциальных получателей ССВ только в 2024 году составляет более 37 тыс. человек. Одной из причин, по которой они не обратились за выплатами, может являться тот факт, что она назначается только в том случае, если работник уволится с вредной работы.

Помимо ухода на отдых или переход на "легкую" работу, чтобы претендовать на спецсоцвыплату, казахстанец должен отработать на вредном производстве минимум 7 лет и достигнуть 55-летнего возраста. Назначенная выплата будет осуществляться до тех пор, пока получатель не уйдет на пенсию.

При этом размер выплаты будет постепенно расти. Если в 2024 году он в среднем составит 208 тыс. тенге, то к 2035 году может увеличиться до 519 тыс. тенге. Однако спецсоцвыплата все равно будет индивидуальной для каждого работника – о том, как узнать ее размер, мы подробно рассказывали здесь.