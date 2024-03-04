Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
День Победы
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика

Будет ли расти новая спецсоцвыплата в Казахстане

Опубликовано:

Мужчина кладет деньги в пиджак
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Спецсоцвыплата состоит из четырех компонентов. Три из них будут расти при увеличении прожиточного минимума, а четвертый – на 5% ежегодно. Подробнее о росте новой выплаты читайте в материале NUR.KZ.

С нового года в Казахстане начала действовать специальная социальная выплата для граждан, которые заняты на вредных производствах.

Получать ее могут граждане, достигшие 55 лет и имеющие обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) за 7 лет. При этом перед назначением выплаты обязательно нужно уйти с вредной работы. В 2024 году ее получателями могут стать более 37 тыс. человек.

Ранее мы рассказывали о том, что средний размер спецсоцвыплаты в текущем году может превысить 208 тыс. тенге, хотя все зависит от конкретного работника. При этом она будет ежегодно расти.

Как рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), все дело в том, что спецсоцвыплата состоит из нескольких компонентов:

  • выплата из республиканского бюджета;
  • выплата из страховой компании;
  • выплата за счет работодателя;
  • выплата из ЕНПФ.

Три из них, выплаты за счет работодателя, за счет страховой компании и из республиканского бюджета, зависят от прожиточного минимума (ПМ), который ежегодно устанавливается республиканским бюджетом. Соответственно эти компоненты будут увеличиваться вместе с ним. Напомним, в 2024 году ПМ вырос на 7%до 43 407 тенге.

При этом будет расти и составляющая из пенсионного фонда, которая рассчитывается исходя из размера пенсионных накоплений получателя. Как рассказали в ЕНПФ, размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ будет ежегодно индексироваться на 5% и выплачиваться до тех пор, пока есть накопления.

Таким образом, казахстанцы с каждым годом будут получать специальную социальную выплату все большего размера. Напомним, ранее мы подсчитали, что в первый месяц 2024 года первые спецсоцвыплаты должны были произвести более 1,8 тыс. человек.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2064253-budet-li-rasti-novaya-spetssotsvyplata-v-kazahstane/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.