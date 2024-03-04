Будет ли расти новая спецсоцвыплата в Казахстане

Спецсоцвыплата состоит из четырех компонентов. Три из них будут расти при увеличении прожиточного минимума, а четвертый – на 5% ежегодно. Подробнее о росте новой выплаты читайте в материале NUR.KZ.
С нового года в Казахстане начала действовать специальная социальная выплата для граждан, которые заняты на вредных производствах.
Получать ее могут граждане, достигшие 55 лет и имеющие обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) за 7 лет. При этом перед назначением выплаты обязательно нужно уйти с вредной работы. В 2024 году ее получателями могут стать более 37 тыс. человек.
Ранее мы рассказывали о том, что средний размер спецсоцвыплаты в текущем году может превысить 208 тыс. тенге, хотя все зависит от конкретного работника. При этом она будет ежегодно расти.
Как рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), все дело в том, что спецсоцвыплата состоит из нескольких компонентов:
- выплата из республиканского бюджета;
- выплата из страховой компании;
- выплата за счет работодателя;
- выплата из ЕНПФ.
Три из них, выплаты за счет работодателя, за счет страховой компании и из республиканского бюджета, зависят от прожиточного минимума (ПМ), который ежегодно устанавливается республиканским бюджетом. Соответственно эти компоненты будут увеличиваться вместе с ним. Напомним, в 2024 году ПМ вырос на 7% – до 43 407 тенге.
При этом будет расти и составляющая из пенсионного фонда, которая рассчитывается исходя из размера пенсионных накоплений получателя. Как рассказали в ЕНПФ, размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ будет ежегодно индексироваться на 5% и выплачиваться до тех пор, пока есть накопления.
Таким образом, казахстанцы с каждым годом будут получать специальную социальную выплату все большего размера. Напомним, ранее мы подсчитали, что в первый месяц 2024 года первые спецсоцвыплаты должны были произвести более 1,8 тыс. человек.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2064253-budet-li-rasti-novaya-spetssotsvyplata-v-kazahstane/