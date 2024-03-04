Будет ли расти новая спецсоцвыплата в Казахстане

Спецсоцвыплата состоит из четырех компонентов. Три из них будут расти при увеличении прожиточного минимума, а четвертый – на 5% ежегодно. Подробнее о росте новой выплаты читайте в материале NUR.KZ.

С нового года в Казахстане начала действовать специальная социальная выплата для граждан, которые заняты на вредных производствах.

Получать ее могут граждане, достигшие 55 лет и имеющие обязательные профессиональные пенсионные взносы (ОППВ) за 7 лет. При этом перед назначением выплаты обязательно нужно уйти с вредной работы. В 2024 году ее получателями могут стать более 37 тыс. человек.

Ранее мы рассказывали о том, что средний размер спецсоцвыплаты в текущем году может превысить 208 тыс. тенге, хотя все зависит от конкретного работника. При этом она будет ежегодно расти.

Как рассказали в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), все дело в том, что спецсоцвыплата состоит из нескольких компонентов:

выплата из республиканского бюджета;

выплата из страховой компании;

выплата за счет работодателя;

выплата из ЕНПФ.

Три из них, выплаты за счет работодателя, за счет страховой компании и из республиканского бюджета, зависят от прожиточного минимума (ПМ), который ежегодно устанавливается республиканским бюджетом. Соответственно эти компоненты будут увеличиваться вместе с ним. Напомним, в 2024 году ПМ вырос на 7% – до 43 407 тенге.

При этом будет расти и составляющая из пенсионного фонда, которая рассчитывается исходя из размера пенсионных накоплений получателя. Как рассказали в ЕНПФ, размер ежемесячной пенсионной выплаты из ЕНПФ будет ежегодно индексироваться на 5% и выплачиваться до тех пор, пока есть накопления.

Таким образом, казахстанцы с каждым годом будут получать специальную социальную выплату все большего размера. Напомним, ранее мы подсчитали, что в первый месяц 2024 года первые спецсоцвыплаты должны были произвести более 1,8 тыс. человек.