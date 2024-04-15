Кому платят компенсации за повышение тарифов на комуслуги в Алматы

Подорожание комуслуг в Казахстане особенно сильно ощутили граждане из социально уязвимых слоев населения. В Алматы им выплачиваются компенсации за повышение тарифов. Подробности читайте на NUR.KZ.

В 2024 году многие коммунальные услуги в Казахстане сильно подорожали. Рост цен происходит в том числе в рамках программы "Тариф в обмен на инвестиции" – поставщикам разрешают повысить стоимость своих услуг, но взамен они должны вложиться в инфраструктуру страны.

Однако в первую очередь повышение цен бьет по карманам граждан. В особенно тяжелой ситуации могут оказаться казахстанцы из социально уязвимых слоев населения (СУСН). Чтобы смягчить удар по семейному бюджету, в Алматы для них действуют компенсационные выплаты.

Как сообщает акимат Алматы, на текущий момент в мегаполисе проживает 315 430 граждан категории СУСН, которым оказывается социальная помощь в соответствии со всеми правилами.

Так, с 1 июля 2023 года социально уязвимые граждане начали получать компенсационные выплаты за повышение тарифов на коммунальные услуги. Изначально их размер составлял 0,5 МРП. Главная цель таких выплат – компенсировать увеличение расходов граждан.

Стоит отметить, что в марте 2024 года в связи с повышением цен на электроэнергию размер компенсации увеличили до 0,75 МРП, то есть до 2 769 тенге. Однако уже с мая сумма будет увеличена еще раз – до 0,8 МРП, в связи с включением в компенсационные выплаты тарифов за вывоз мусора.

Таким образом, как отметил руководитель Управления занятости и социальных программ города Алматы Бауржан Жаубасов, полная компенсационная выплата для жителей мегаполиса, которые входят в категории СУСН, составит 0,8 МРП, или 2 954 тенге.