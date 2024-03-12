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На что потратили деньги по программе "Нацфонд – детям" в Казахстане

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Девушка держит в руках 100 долларов
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Петр Карандашов

В ЕНПФ уже поступило 775 заявок на использование денег, полученных в рамках программы "Нацфонд – детям". Большая часть выданных средств пошла на оплату образования. Подробнее читайте на NUR.KZ.

В 2024 году начала свою работу программа "Нацфонд – детям", в рамках которой все несовершеннолетние казахстанцы будут ежегодно получать часть инвестиционного дохода Национального фонда РК.

В 2024 году деньги получили почти 7 млн детей, а общая сумма выплат превысила 695 млн долларов. При этом 304 815 человек могут забрать свои деньги уже в текущем году, так как им исполнится 18 лет.

Как рассказали в Министерстве финансов РК, в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), который является оператором программы, уже поступило 775 заявок на использование денег:

При этом больше половины заявок (422) уже было исполнено:

  • 260 заявок на оплату образования – почти 26,1 тыс. долларов
  • 162 заявки на улучшение жилищных условий – более 16 тыс. долларов.
100 долларов США
Доллары. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Примечательно, что большая часть денег (21 240,98 доллара по 212 заявкам) была потрачена на оплату учебы в казахстанских учебных заведениях.

Еще 28 заявок (2 813 долларов) было направлено на пополнение образовательного вклада, 8 (803,12 доллара) – на погашение кредита, 11 (1 104,68 доллара) – на оплату образования за рубежом, и 100,52 доллара по 1 заявке было потрачено на внесение в виде страховой премии по договору образовательного накопительного страхования.

Из 162 заявок на улучшение жилищных условий 133 на 13 105,12 доллара были использованы на пополнение вклада в жилищные строительные сбережения для дальнейшего накопления.

11 заявок (1 105,2 доллара) были направлены на приобретение жилища с окончательным расчетом, то есть без использования ипотеки. На строительство индивидуального жилья исполнено 2 заявки (200,52 доллара), на первоначальный взнос по ипотеке – 6 (602,08 доллара), на погашение задолженности по жилищному займу – 3 (300,52 доллара), а на покупку земельного участка – 2 заявки (200,52 доллара).

Таким образом, часть граждан уже воспользовалась своими деньгами, которые были перечислены из Нацфонда. При этом всем казахстанцам, которым исполняется 18 лет в 2024 году, согласно данным министерства, уже было перечислено более 30,6 млн долларов на их специальные счета в ЕНПФ.

О том, что будет с деньгами, если ими вовремя не воспользоваться, мы подробно рассказывали здесь.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2066808-na-chto-potratili-dengi-po-programme-natsfond-detyam-v-kazahstane/

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