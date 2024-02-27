Сколько денег заработали на пенсионных накоплениях казахстанцев

За январь 2024 года управляющие пенсионными активами заработали более 109,6 млрд тенге в Казахстане. Этот доход был распределен на пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ. Подробнее читайте на NUR.KZ.

По состоянию на 1 февраля 2024 года общая сумма, которая хранится на счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ), превысила 18,1 трлн тенге.

Значительная часть средств поступила за счет различных пенсионных взносов, однако часть суммы была сформирована благодаря инвестированию пенсионных активов в различные финансовые инструменты.

Как сообщили в Едином накопительном пенсионном фонде, уже в первом месяце 2024 года чистый инвестиционный доход, начисленный на индивидуальные пенсионные счета вкладчиков ЕНПФ, составил более 109,6 млрд тенге. Это сразу на 72%, или на 45,7 млрд тенге больше, чем было в январе 2023 года.

Таким образом, по состоянию на 1 февраля 2024 года доходность пенсионных активов ЕНПФ за последние 12 месяцев, распределенная на счета вкладчиков, составила 10,3% при инфляции в размере 9,5%.

Примечательно, что если оценивать инвестиционную деятельность со дня основания самой накопительной пенсионной системы в 1998 году, то окажется, что управляющим пенсионными активами удалось заработать порядка 9,5 трлн тенге – доходность за все время составила 822,03% при инфляции в 761,15%.

Напомним, в январе Национальный банк РК, как управляющий пенсионными активами ЕНПФ, инвестировал накопления казахстанцев в облигации холдинга "Байтерек", которые направили на закупку железнодорожных вагонов. Эти деньги в итоге вернутся казахстанцам с процентами.