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Сколько придется переплатить за кредит на учебу в Казахстане

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Деньги, копилка и увеличительное стекло
Деньги. Иллюстративное фото: freepik.com

При недостатке денег для обучения студенты и абитуриенты любого возраста могут оформить специальный заем. О том, какие условия кредитования предлагаются казахстанцам, читайте в материале NUR.KZ.

Образовательный кредит – это специальный финансовый инструмент, который был создан для казахстанцев, не имеющих возможности самостоятельно оплатить обучение в вузе.

Оформление происходит на имя самого студента или абитуриента.

При этом такой кредит имеет свои отличия от обычного денежного займа. Однако в любом случае этот инструмент остается долговым обязательством, условия которого подразумевают наличие переплаты.

Отличия от обычной ссуды

Как отмечается на сайте АО "Финансовый центр", образовательный заем является беззалоговым и имеет следующие отличия от обычного кредита:

  • льготный период – весь срок до окончания учебы и еще плюс 6 месяцев можно вносить платежи только за процентное вознаграждение, а платить за основной долг уже после указанного срока;
  • срок кредитования – до 10 лет, с возможностью погасить досрочно и без штрафов;
  • сумма займа – она начинается со 150 000 тенге и не может превысить стоимость обучения или 5 000 000 тенге;
  • цель использования – можно выбрать любое высшее учебное заведение (бакалавриат).

Также может потребоваться созаемщик, если у заемщика нет дохода. Ограничений по возрасту для получения займа нет.

Однако при получении подобного кредита можно столкнуться с некоторыми нюансами.

Сумма переплаты

Так как этот инструмент является кредитом, то заемщик будет обязан вернуть основную сумму долга с переплатой. А ее размер зависит от наличия или отсутствия банковских комиссий, а также указанного льготного периода.

Выдача денег в кредит
Деньги. Иллюстративное фото: wutwhanfoto/Getty Images

Согласно данным АО "Финансовый центр", банки-участники предлагают образовательный кредит двух видов. Например, если выбрать заем с комиссиями, то номинальная ставка составит от 20% годовых. А годовая эффективная ставка вознаграждения (ГЭСВ) – от 22,5%.

При выборе кредита без комиссий ГЭСВ начинается от 34,4%.

Согласно расчетам, полученным в банке-участнике программы, при оформлении такого займа на 4 млн тенге с комиссией в 1,5% и сроком на 7 лет переплата может составить:

  • без льготного периода – ежемесячный платеж составит 88 824 тенге, а в итоге заемщик вернет в банк 7 461 216 тенге (переплата равна 3 461 216 тенге);
  • с льготным периодом (отсрочкой займа) – при отсрочке займа на 54 месяца или 4,5 года, в это время оплачиваются только проценты (66 666 тенге ежемесячно). После истечения указанного срока идет оплата основного долга за оставшиеся 2,5 года с повышением ежемесячного платежа (до 170 518 тенге). Общая сумма к возврату составит 8 715 551 тенге, а переплата – 4 715 551 тенге.

То есть льготный период может облегчить нагрузку на заемщика, так как имеет более низкие платежи на время учебы и даст еще 6 месяцев на поиск работы. Однако после этого периода сумма платежа увеличится, а переплата окажется больше (4 715 551 тенге).

Без льготного периода платежи будут стоить чуть дороже, но в итоге переплата будет меньше (3 461 216 тенге).

Требования к заемщику

Следует отметить, что к заемщику по образовательному кредиту также выдвигаются требования по успеваемости в учебном заведении. Например, в источнике указаны следующие условия:

  • не ниже 70 баллов по результатам ЕНТ/КТ;
  • не ниже 2 баллов по GPA или 3,75 баллов по пятибалльной системе по результатам текущей экзаменационной сессии;
  • не ниже 65 баллов по результатам текущей экзаменационной сессии по кредитной системе в процентном содержании.

Поэтому желающие получить такой кредит должны учитывать не только сумму переплаты и долговую нагрузку, но и требования по успеваемости.

Ранее мы рассказывали, как государство может помочь накопить на учебу детей в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/personal/2032483-skolko-pridetsya-pereplatit-za-kredit-dlya-ucheby-v-kazahstane/

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