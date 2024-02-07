Сколько казахстанских детей смогут забрать деньги из Нацфонда уже в этом году

Почти 7 млн детей в Казахстане получили часть инвестдохода Нацфонда. А более 300 тыс. человек, которым исполняется 18 лет, смогут забрать эти деньги уже в 2024 году. Подробнее читайте в NUR.KZ.

В рамках программы "Нацфонд – детям" начисления в размере 100,52 доллара получил 6 919 131 несовершеннолетний казахстанец. В совокупности им было отправлено более 695,5 млн долларов.

Как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), в региональном разрезе больше всего получателей оказалось в Туркестанской области – 922 841 человека. Им начислено порядка 92,8 млн долларов.

Следом идут Алматы – 666 443 человека (67 млн долларов), а также Алматинская область – 608 711 человек (61,2 млн долларов).

В Астане насчитали 481 349 получателей (почти 48,4 млн долларов), а в Шымкенте – 502 752 человек (50,5 млн долларов).

Количество участников программы "Нацфонд – детям". Инфографика: Единый накопительный пенсионный фонд

Следует отметить, что из общей численности 304 815 получателей смогут забрать деньги уже в 2024 году, ведь им исполнится 18 лет. Общая доступная для них сумма превысила 30,6 млн долларов.

Отметим, что хранятся и выдаются начисления именно в долларах. А получить их можно только после достижения совершеннолетия.

Также напомним, что деньги, полученные от Нацфонда, казахстанцы смогут потратить на оплату обучения или на улучшение жилищных условий. При этом ранее мы рассказывали о первых подростках, которые уже изъяли свои деньги.