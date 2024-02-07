Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

Сколько казахстанских детей смогут забрать деньги из Нацфонда уже в этом году

Опубликовано:

Мама держит в руках деньги и обнимает ребенка
Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Почти 7 млн детей в Казахстане получили часть инвестдохода Нацфонда. А более 300 тыс. человек, которым исполняется 18 лет, смогут забрать эти деньги уже в 2024 году. Подробнее читайте в NUR.KZ.

В рамках программы "Нацфонд – детям" начисления в размере 100,52 доллара получил 6 919 131 несовершеннолетний казахстанец. В совокупности им было отправлено более 695,5 млн долларов.

Как сообщает Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ), в региональном разрезе больше всего получателей оказалось в Туркестанской области – 922 841 человека. Им начислено порядка 92,8 млн долларов.

Следом идут Алматы – 666 443 человека (67 млн долларов), а также Алматинская область – 608 711 человек (61,2 млн долларов).

В Астане насчитали 481 349 получателей (почти 48,4 млн долларов), а в Шымкенте – 502 752 человек (50,5 млн долларов).

Количество участников программы "Нацфонд – детям"
Количество участников программы "Нацфонд – детям". Инфографика: Единый накопительный пенсионный фонд

Следует отметить, что из общей численности 304 815 получателей смогут забрать деньги уже в 2024 году, ведь им исполнится 18 лет. Общая доступная для них сумма превысила 30,6 млн долларов.

Отметим, что хранятся и выдаются начисления именно в долларах. А получить их можно только после достижения совершеннолетия.

Также напомним, что деньги, полученные от Нацфонда, казахстанцы смогут потратить на оплату обучения или на улучшение жилищных условий. При этом ранее мы рассказывали о первых подростках, которые уже изъяли свои деньги.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2059693-skolko-kazahstanskih-detey-smogut-zabrat-dengi-iz-natsfonda-uzhe-v-etom-godu/

pixel

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.