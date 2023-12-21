Отменить налогообложение пенсионных выплат из ЕНПФ предлагают в Казахстане

Бекболат Орынбеков на заседании сената выступил с депутатским запросом, в котором предложил не облагать налогом пенсионные накопления в ЕНПФ, передает NUR.KZ со ссылкой на пресс-службу верхней палаты парламента.

По мнению парламентария, пенсионные выплаты из ЕНПФ сейчас облагаются индивидуальным подоходным налогом в 10%. Многие казахстанцы уже сейчас могут использовать часть своих накоплений для покупки жилья или на лечение, оплатив налог сразу при получении денег или ежемесячно равными долями по достижении пенсионного возраста.

"Однако при этом сумма денег, фактически оставшаяся на руках у человека может быть небольшой или даже меньше размера минимальной пенсии. Пенсионные выплаты по возрасту и специальные социальные выплаты из ЕНПФ должны корректироваться на сумму отложенного ИПН, возникшего при получении единовременных пенсионных выплат в целях улучшения жилищных условий, оплаты лечения.

Вследствие данной корректировки, существует риск значительного уменьшения размера пенсионной выплаты, а в некоторых случаях ее размер будет меньше размера минимальной пенсии. Все это может привести к социальному напряжению и недовольству со стороны получателей пенсионных выплат", - отметил Бекболат Орынбеков.

В связи с этим, сенатор считает необходимым отменить удержание индивидуального подоходного налога при выплате пенсионных накоплений.

"Пенсионная выплата из ЕНПФ является социально значимой для пенсионеров и населения Казахстана, в связи с чем удержание ИПН с пенсионных выплат уменьшает сумму пенсии, что в нынешней рыночной ситуации является существенно важным аспектом, так как пенсионные выплаты из ЕНПФ являются одним из основных доходов для пенсионеров.

В связи с чем, в целях положительного влияния на благосостояние будущих пенсионеров предлагается рассмотреть вопрос об отмене удержания ИПН при выплате всех пенсионных накоплений", - добавил Орынбеков.

Напомним, ранее мы рассказывали о том, что деньги, которые предназначены для обеспечения старости казахстанцев (то есть пенсионные накопления), также подвергаются налогообложению. Однако касается это не всех видов пенсионных выплат. Из какой части пенсии удерживаются налоги в Казахстане, мы рассказали здесь.

Отметим, что пенсионные излишки тоже облагаются налогом. Казахстанцы могут изъять часть своих накоплений в ЕНПФ, но только суммы, превышающие пороги минимальной достаточности.

При этом эти деньги также облагаются налогом: