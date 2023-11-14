Почему резко выросли изъятия пенсионных накоплений в Казахстане

За последние четыре месяца из ЕНПФ было изъято 81,8 млрд тенге на покупку жилья. При этом почти половину денег сняли пенсионеры по выслуге лет. Подробности журналисты NUR.KZ узнали на портале "Крыша".

Казахстанцы по-прежнему могут использовать часть своих пенсионных накоплений для покупки жилья или на лечение. Однако сделать это из-за повышенных порогов минимальной достаточности могут не все.

Но за последние четыре месяца количество и объем изъятий средств с индивидуальных пенсионных счетов резко выросли. Напомним, первая волна в 2023 году была зафиксирована в июле – тогда казахстанцы сняли порядка 28,5 млрд тенге.

Далее тенденция продолжилась: в августе было изъято 20,6 млрд тенге, в сентябре – 17,3 млрд тенге, а в октябре – 15,4 млрд тенге. Для сравнения: до июля средняя сумма изъятий в 2023 году составляла 8,7 млрд тенге в месяц.

Таким образом, за последние четыре месяца казахстанские вкладчики изъяли 81,8 млрд тенге, а за десять месяцев 2023 года – 134 млрд тенге.

Изъятия пенсионных накоплений в 2023 году. Инфографика: krisha.kz

При этом почти половина изъятых средств пришлась на пенсионеров по выслуге лет, которыми являются военные, полицейские и некоторые другие категории граждан.

Напомним, что с 1 июля именно им разрешили изымать все свои пенсионные накопления без применения порогов минимальной достаточности, что и повлияло на рост изъятий.

За четыре месяца Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ) отработал от них 19 890 заявлений на улучшение жилищных условий. Сумма составила 35,9 млрд тенге.

Всего же по состоянию на август 2023 года в Казахстане проживало 62,4 тыс. пенсионеров по выслуге лет. Общая сумма на их счетах составляла 91,04 млрд тенге. Таким образом они уже изъяли третью часть своих накоплений.

Сколько накоплений осталось у казахстанцев

В целом у большинства вкладчиков ЕНПФ на индивидуальных пенсионных счетах на текущий момент хранится менее 1 млн тенге:

более 10 млн тенге на пенсионных счетах имеют лишь 43 424 человека ;

на пенсионных счетах имеют лишь ; от 5 до 10 млн тенге – 673 441 человек ;

– ; от 1 до 5 млн тенге – 4 053 226 человек ;

– ; до 1 млн тенге – 6 274 570 человек.

Чаще всего в июле-октябре казахстанцы изымали свои пенсии для перевода на депозит в "Отбасы банк" – 25,4% всех заявлений. Еще 27,8% было направлено на полный выкуп жилья, на частичное погашение ипотеки в "Отбасы банке" – 21%, а в других банках – 17,7%. На первоначальный взнос было использовано лишь 1,7%.

Сейчас влияние пенсионных денег на рынок жилья постепенно снижается, но, как отмечают аналитики, оно все еще заметно влияет на спрос, что в свою очередь мешает снижению цен.