Предпенсионные страховые выплаты появятся в Казахстане

С нового года работники вредных производств предпенсионного возраста в Казахстане начнут получать новые выплаты из страховых организаций. Кем они будут спонсироваться, читайте в материале NUR.KZ.

В данный момент в Казахстане разрабатывается новый страховой продукт предпенсионного аннуитетного страхования. Как рассказали в Агентстве РК по регулированию и развитию финансового рынка, он направлен на работников, занятых во вредных условиях труда и должен повысить их социальную защиту.

Новые страховые выплаты казахстанцы начнут получать уже в 2024 году. Предпенсионный аннуитет будет предоставляться в рамках договора обязательного страхования своих работников от несчастных случаев при исполнении ими трудовых обязанностей, заключаемого за счет средств работодателя (ОСНС). Получать их можно будет с 55 лет и до выхода на пенсию.

Как напомнили в агентстве, договор ОСНС обязаны заключать все работодатели, за исключением государственных учреждений. Он покрывает выплаты пострадавшим работникам, предназначенные для восполнения им утраченного заработка, выплаты на покрытие медицинских услуг, выплаты иждивенцам в случае смерти кормильца.

Также в рамках договоров ОСНС планируется расширить возможность по получению выплат на покрытие расходов на реабилитацию и восстановление здоровья пострадавшего работника, в том числе на санаторно-курортное лечение.

Стоит отметить, что такие выплаты будут осуществляться пострадавшим работникам вне зависимости от того, по чьей вине произошел несчастный случай на работе.

Как считают в ведомстве, введение новых механизмов социальной защиты позволит повысить роль страхования граждан. Сейчас законодательные изменения находятся на рассмотрении в мажилисе парламента Республики Казахстан.

Напомним, ранее стало известно, что в Казахстане приняли законопроект о введении специальных социальных выплат, которые также полагаются работникам вредных производств.