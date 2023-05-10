О снятии пенсионных накоплений вне зависимости от порога достаточности высказались в ЕНПФ

Тенге. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Владимир Третьяков

В Казнете появился фейк о том, что пенсионные накопления можно будет снять без учета порога минимальной достаточности. Об этом предупредили представители ЕНПФ в официальном Instagram-аккаунте фонда.

В ЕНПФ опровергли распространившуюся в социальных сетях информацию о возможности изъятия пенсионных накоплений без учета порога минимальной достаточности.

Специалисты предупредили, что данная информация является фейковой и порекомендовали игнорировать данные сообщения!

"Согласно законодательству, воспользоваться досрочно своими пенсионными накоплениями на жилье и лечение могут только состоявшиеся пенсионеры, граждане, которые приобрели пенсионный аннуитет, и граждане, которые в настоящее время работают и имеют на пенсионном счете средства свыше порога минимальной достаточности", – говорится в сообщении фонда.

Напомним, что с 2021 года казахстанцы могут использовать свои пенсионные накопления из Единого накопительного пенсионного фонда (ЕНПФ) на улучшение жилищных условий, лечение и перевод управляющим инвестиционным портфелем.

При этом к изъятию доступна не вся накопленная сумма, а лишь та, что превышает порог минимальной достаточности (ПМД).

Данная мера была предпринята для того, чтобы сохранить основную функцию пенсионной системы – обеспечение вкладчиков пенсией в будущем. Поэтому для каждого возраста предусмотрен более высокий ПМД.

В начале 2023 года в Казахстане выросли пороги минимальной достаточности для снятия пенсионных накоплений:

в 25 лет вкладчики ЕНПФ могут использовать сумму свыше 3,89 млн тенге;

в 30 лет – 4,58 млн тенге;

в 45 лет – 6,95 млн тенге;

в 59 лет – 9,67 млн тенге.

Отдельно вывели группу вкладчиков в возрасте от 60 до 62 лет – им, чтобы использовать деньги из ЕНПФ, нужно накопить больше 9,89 млн тенге.

Также добавим, что накопив определенную сумму на своем пенсионном счете, гражданин Казахстана может не только снять часть средств на покупку жилья или лечение, но и перевести их в компанию по страхованию жизни (КСЖ), которая начнет их выплачивать до выхода на пенсию. Это называется пенсионным аннуитетом.

О том, как он работает, мы подробно рассказывали ранее.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2019953-o-snyatiyah-pensionnyh-nakopleniy-vne-zavisimosti-ot-poroga-dostatochnosti-vyskazalis-v-enpf/