Ушедшие на больничный казахстанцы теперь смогут получать более высокие выплаты

Деньги и лекарства. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

В случае ухода на больничный казахстанские работники могут получить выплату за пропущенные рабочие дни, но в рамках определенной суммы. С июля она выросла. С цифрами разбирались журналисты NUR.KZ.

Если казахстанец заболевает и не может работать, он обращается к врачу, который выписывает ему лист о временной нетрудоспособности. В народе его называют "больничным", как и период пропуска работы по болезни.

Согласно Трудовому кодексу РК, на основании данного документа работодатель обязан за счет своих средств выплатить сотруднику социальное пособие по временной нетрудоспособности.

Данная выплата должна покрыть потери по зарплате, которую на период больничного не выплачивают. Но при слишком долгом пропуске возмещение может не покрыть убытки.

Как рассчитываются больничные выплаты

Социальное пособие по временной нетрудоспособности работника определяется путем умножения его среднего дневного заработка за последние 12 месяцев на количество рабочих дней, приходящихся на период больничного листа.

Но у выплаты есть предельный размер. До 1 июля 2023 года он составлял 15 месячных расчетных показателей (МРП), или 51 750 тенге в 2023 году. Теперь же, благодаря введенным в действие поправкам, этот предел был увеличен до 25 МРП, или 86 250 тенге в месяц.

Например среднемесячная зарплата условного казахстанца за последний год составила 200 000 тенге. С учетом только рабочих дней при 5-дневной рабочей неделе (247 за последний год) его среднедневной заработок будет равен 9 716,6 тенге.

То есть работнику с такой зарплатой будут оплачены только неполные 9 рабочих дней, приходящиеся на больничный. А еще в прошлом месяце без потери в зарплате он мог болеть только 5 дней без учета выходных.

А если казахстанец с такой среднедневной зарплатой оформит больничный лист, к примеру, на 2 недели (10 рабочих дней), то максимум ему оплатят 25 МРП, или 86 250 тенге в 2023 году, а не 97 166. Напомним, что ранее этот предел был еще меньше.

Деньги и лекарства. Иллюстративное фото: Natalya Sambulova/Getty Images

Кого максимальная сумма выплаты не касается

В Трудовом кодексе между тем отмечено, что социальное пособие по временной нетрудоспособности составляет 100% от заработной платы для:

работников, оформивших больничный лист в связи с трудовым увечьем или профессиональным заболеванием,

персонала дипломатической службы, получающему пособие в иностранной валюте в период пребывания за границей;

работающих ветеранов Великой Отечественной войны, работников, приравненных к ним по льготам, и ветеранов боевых действий на территории других государств.

То есть для перечисленных категорий предел в 25 МРП не действует.

Кто не может оформить больничные выплаты

Также отметим, что больничный работнику не оплачивается, если время его болезни пришлось на оплачиваемый трудовой отпуск или отпуск без сохранения заработной платы, а также на период декрета.

Социальное пособие по временной нетрудоспособности также не положено:

работнику, временная нетрудоспособность которого наступила вследствие производственных травм, полученных при совершении им установленного судом уголовного правонарушения;

за время принудительного лечения работника по определению суда (кроме психически больных);

за время нахождения работника под арестом и проведения судебно-медицинской экспертизы в случае установления судом его виновности;

при временной нетрудоспособности работника от заболеваний или производственных травм, наступивших вследствие употребления алкоголя, наркотических и психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров.

А другие казахстанские работники, оформившие больничный на относительно долгий срок, в зависимости от размера зарплаты теперь смогут получать более высокие выплаты.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2028606-ushedshie-na-bolnichnyy-kazahstantsy-teper-smogut-poluchat-bolee-vysokie-vyplaty/