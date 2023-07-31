Сколько казахстанцев так и не пришли за своими деньгами в закрывшиеся банки

Деньги. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

За последние годы в Казахстане были лишены лицензий 10 банков. Их вкладчикам положена компенсация, но в итоге ее забрали не все. Сколько граждан не пришли за своими деньгами, узнали журналисты NUR.KZ.

С 2006 по 2021 годы в Казахстане лишились лицензий 10 банков второго уровня (один уже ликвидировали, а девять – находятся в процессе ликвидации). При этом у вкладчиков закрывшихся банков может возникнуть резонный вопрос – что будет с их деньгами.

Впрочем, переживать за сохранность средств не стоит. Дело в том, практически все банки второго уровня в стране являются участниками системы гарантирования депозитов. Это значит, что если банк лишат лицензии, деньги его вкладчикам будут возвращены в рамках сумм гарантии.

Однако, несмотря на работу этой системы, многие казахстанцы не забрали свои выплаты. Как сообщили в Казахстанском фонде гарантирования депозитов (КФГД), более 270 тыс. вкладчиков ликвидируемых банков так и не обратились за своими деньгами.

Средства, которые хранились в закрывшихся банках в итоге были перечислены на индивидуальные пенсионные счета своих владельцев в Единый накопительный пенсионный фонд (ЕНПФ).

Общая сумма невостребованных накоплений в девяти лишенных лицензии банках, которая в итоге была переведена в ЕНПФ, составила примерно 830,5 млн тенге.

Невостребованные депозиты в ликвидированных банках. Источник: Казахстанский фонд гарантирования депозитов

Меньше всего не обратившихся за деньгами депозиторов, которым они были перечислены на пенсионные счета, насчитывается в "Казинвестбанке" – 53. Общая сумма невостребованных ими накоплений составила 50 тыс. тенге или 943 тенге в среднем на одного вкладчика.

А в "Валют-Транзит Банке" средний размер переведенных в ЕНПФ средств составил по 193 тыс. на человека, или 11,4 млн на 59 депозиторов. В "Банке Астаны" средняя сумма невостребованной компенсации составила примерно 1 680 тенге, деньги при этом были переведены на пенсионные счета 180 512 вкладчиков, а их общая сумма составила 303,3 млн тенге.

Отметим, что в пенсионном фонде эти деньги не лежат "мертвым грузом", на них, как и на остальные накопления, начисляется инвестиционный доход. Все эти деньги в будущем можно получить в виде пенсионных выплат.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/banks/2030708-skolko-kazahstantsev-tak-i-ne-prishli-za-svoimi-dengami-v-zakryvshiesya-banki/