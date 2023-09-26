"Я уходила только по семейным обстоятельствам": Жакупова о своем возвращении в Минтруда
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На брифинге СЦК нового министра труда и соцзащиты Светлану Жакупову спросили, чем она хочет запомниться казахстанцам в новой должности, передает корреспондент NUR.KZ.
"Я захожу в Минтруда уже третий раз. Первый раз я приходила работать директором департамента пенсионного обеспечения, и второй раз – вице-министром. Оба раза я уходила только по семейным обстоятельствам.
И вот, я вернулась уже в новом статусе уже третий раз. И, конечно, и в первый, и во второй, и в третий раз у меня только одна цель – служить народу, повысить качество жизни, помочь тому, кто страдает, и, конечно же, главная цель – это социальная справедливость", – ответила Жакупова.
Также сегодня Светлана Кабыкеновна высказалась о предложении депутата поднять МЗП до 300 тысяч тенге.
Напомним, что Светлана Жакупова получила кресло министра в начале сентября, сменив на посту Тамару Дуйсенову. С 12 июня 2023 года она занимала пост уполномоченного по правам социально уязвимых категорий населения при президенте РК.
По информации на сайте ИПС "Параграф", Светлана Жакупова родилась 16 января 1968 года в Карагандинской области. Окончила Целиноградский государственный педагогический институт и Алматинскую академию экономики и статистики. Трудовой путь начала в 1984 году.
С 2008 по 2011 года была и.о. директора, директором департамента соцобеспечения и соцстрахования МТСЗ РК.
С 2013 по 2014 год – вице-министр труда и социальной защиты населения.
С 2014 по 2017 год – замминистра здравоохранения и социального развития.
В 2017 году вновь заняла пост вице-министра труда и социальной защиты населения, который покинула в 2019 году.
Оригинал статьи: https://www.nur.kz/politics/kazakhstan/2038223-ya-uhodila-tolko-po-semeynym-obstoyatelstvam-zhakupova-o-svoem-vozvraschenii-v-mintruda/