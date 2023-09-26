Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

"Может показаться, что дела обстоят плохо": Минтруда о подсчете числа бедных в Казахстане

Опубликовано:

Девушка держит открытый кошелек
Кошелек. Иллюстративное фото: NUR.KZ / Петр Карандашов

На брифинге в СЦК главу Минтруда спросили, насколько реален показатель уровня бедности в Казахстане в 5%, если сумма для его расчета меньше, чем у международной черты бедности, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно данным Бюро нацстатистики, бедное население в Казахстане – это граждане, которые зарабатывают в месяц меньше суммы прожиточного минимума, то есть порядка 48 тысяч тенге.

Журналисты уточнили у министра – почему для расчета используют такую маленькую сумму.

"Если опираться только на чистую статистику и цифры, покажется, что да, очень плохо обстоят дела. Но мы с коллегами провели большую работу за эти 3 недели и выявили следующее.

Официальная статистика на сегодня дает 31 трлн тенге чистого фонда оплаты труда в структуре ВВП. У нас есть информационные ресурсы это пенсионные взносы, которые перечисляются работодателями, либо лицами, осуществляющими деятельность в рамках гражданско-правового договора в размере 10%. То есть в накопительный пенсионный фонд должны были прийти 3 трлн и 1 млрд тенге пенсионных взносов – логически, по законодательству.

Смотрим статистику 2022 года в ЕНПФ пришло денег из 16 трлн всего 1,6 трлн тенге пенсионных взносов. О чем это говорит? О том, что у нас есть теневая экономика, зарплаты в конвертах. То есть, доходы как будто бы низкие, но, по официальным данным и по перечислениям выходит, что все равно есть население, которое может проживать выше этой черты", - ответила министр труда Светлана Жакупова.

Она добавила, что согласна с тем, что методика расчета прожиточного минимума в Казахстане не соответствует международному.

"Поэтому мы взяли курс на то, что нужно провести социологические исследования – мы собираем рабочую группу и будем пересматривать (прим.авт. – расчет). Мы (…) должны перейти на медианный доход с 2025 года. (…)

По медианному доходу – это не брать среднюю температуру по больнице, так говорят. Потому что, когда мы говорим "среднемесячная зарплата", туда входят и высокооплачиваемые лица. А здесь, получается, все трудоспособное население делится пополам, и берется именно серединная зарплата. Исчисление прожиточного минимума из медианного дохода – это будет справедливый подход и обеспечение качества жизни", добавила Жакупова.

В июне аналитики Бюро национальной статистики заявили, что на риск бедности в Казахстане влияет размер семьи.

В преддверии нового учебного года вице-министр труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагиндыкова сообщила, сколько казахстанских детей живут за чертой бедности.

Кроме того, в Казахстане планируют перестать считать черту бедности по прожиточному минимуму.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/society/2038232-mozhet-pokazatsya-chto-dela-obstoyat-ploho-mintruda-o-podschete-chisla-bednyh-v-kazahstane/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.