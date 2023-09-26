"Может показаться, что дела обстоят плохо": Минтруда о подсчете числа бедных в Казахстане

На брифинге в СЦК главу Минтруда спросили, насколько реален показатель уровня бедности в Казахстане в 5%, если сумма для его расчета меньше, чем у международной черты бедности, передает корреспондент NUR.KZ.

Согласно данным Бюро нацстатистики, бедное население в Казахстане – это граждане, которые зарабатывают в месяц меньше суммы прожиточного минимума, то есть порядка 48 тысяч тенге.

Журналисты уточнили у министра – почему для расчета используют такую маленькую сумму.

"Если опираться только на чистую статистику и цифры, покажется, что да, очень плохо обстоят дела. Но мы с коллегами провели большую работу за эти 3 недели и выявили следующее.

Официальная статистика на сегодня дает 31 трлн тенге чистого фонда оплаты труда в структуре ВВП. У нас есть информационные ресурсы – это пенсионные взносы, которые перечисляются работодателями, либо лицами, осуществляющими деятельность в рамках гражданско-правового договора в размере 10%. То есть в накопительный пенсионный фонд должны были прийти 3 трлн и 1 млрд тенге пенсионных взносов – логически, по законодательству.

Смотрим статистику 2022 года – в ЕНПФ пришло денег из 16 трлн всего 1,6 трлн тенге пенсионных взносов. О чем это говорит? О том, что у нас есть теневая экономика, зарплаты в конвертах. То есть, доходы как будто бы низкие, но, по официальным данным и по перечислениям выходит, что все равно есть население, которое может проживать выше этой черты", - ответила министр труда Светлана Жакупова.

Она добавила, что согласна с тем, что методика расчета прожиточного минимума в Казахстане не соответствует международному.

"Поэтому мы взяли курс на то, что нужно провести социологические исследования – мы собираем рабочую группу и будем пересматривать (прим.авт. – расчет). Мы (…) должны перейти на медианный доход с 2025 года. (…)

По медианному доходу – это не брать среднюю температуру по больнице, так говорят. Потому что, когда мы говорим "среднемесячная зарплата", туда входят и высокооплачиваемые лица. А здесь, получается, все трудоспособное население делится пополам, и берется именно серединная зарплата. Исчисление прожиточного минимума из медианного дохода – это будет справедливый подход и обеспечение качества жизни", – добавила Жакупова.

В июне аналитики Бюро национальной статистики заявили, что на риск бедности в Казахстане влияет размер семьи.

В преддверии нового учебного года вице-министр труда и социальной защиты населения РК Назгуль Сагиндыкова сообщила, сколько казахстанских детей живут за чертой бедности.

Кроме того, в Казахстане планируют перестать считать черту бедности по прожиточному минимуму.