ЕНПФ в плюсе: как удалось увеличить пенсионные накопления казахстанцев

Доходность пенсионных накоплений казахстанцев обогнала инфляцию в стране – 6,77% против 6,6%. В основном доход сложился за счет вознаграждения по ценным бумагам. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Рекордная инфляция в 2022 году негативно повлияла на многие сферы жизни казахстанцев. Не стали исключением и пенсионные накопления граждан, которые хранились на счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Напомним, по итогам 2022 года доходность пенсионных активов составила 6,55% против инфляции в 20,3%.

Однако за восемь месяцев 2023 года ее удалось обогнать, и теперь граждане получают чистый доход на свои индивидуальные пенсионные счета. Доходность ЕНПФ под управлением Национального банка РК на 1 августа составила 6,77% при накопленной за это время инфляции 6,6%.

Каким образом удалось заработать

Согласно данным ЕНПФ, в августе текущего года Национальному банку РК удалось получить для вкладчиков фонда более 279,7 млрд тенге инвестиционного дохода. Всего же с января по август 2023 года, согласно информации об инвестиционной деятельности, эта сумма превысила 1,06 трлн тенге.

Значительная часть дохода поступила в виде вознаграждения по ценным бумагам, а также от их рыночной переоценки – 913,18 млрд тенге.

Еще около 153,44 млрд тенге было заработано за счет активов, находящихся в внешнем управлении, и порядка 3,14 млрд тенге – от прочих доходов, которые ЕНПФ не отнес к определенной категории.

Стоит отметить, что сумма могла быть несколько больше, однако за 8 месяцев 2023 года управляющий понес убытки в размере 7,88 млрд тенге из-за переоценки иностранной валюты.

Результаты инвестиционной деятельности за 8 месяцев 2023 года.: Единый накопительный пенсионный фонд

Впрочем, незначительные убытки были полностью перекрыты доходам из других источников. Таким образом, доходность пенсионных активов казахстанцев к сентябрю 2023 года действительно обогнала накопленную к этому времени инфляцию. Это значит, что вкладчики начали получать реальный доход от инвестирования своих накоплений.

Напомним, ранее стало известно, что Национальный банк РК инвестировал более 295 млрд тенге в государственные ценные бумаги других стран.