Финансы

Версия сайта

ru kz

Рекомендации

Все новости
Финансы
Семья
Политика
Мир
Шоубиз
Общество
Спецпроекты

Актуальное

Фото
Видео

Все категории

ВСЕ НОВОСТИ
БІРГЕМІЗ
Дом
Досуг
Еда
Жаңа Қазақстан
Здоровье
Истории
Как работает NUR
Калейдоскоп
Новости мира
Общество
Политика и экономика
Происшествия
Семья
Спорт
Технологии
Финансы
Шоу-бизнес
Эзотерика
30 лет независимости Казахстана

ЕНПФ в плюсе: как удалось увеличить пенсионные накопления казахстанцев

Опубликовано:

Смартфон ручка и очки лежат на купюрах тенге
Пенсия. Иллюстративное фото: NUR.KZ/Владимир Третьяков

Доходность пенсионных накоплений казахстанцев обогнала инфляцию в стране – 6,77% против 6,6%. В основном доход сложился за счет вознаграждения по ценным бумагам. Подробности узнали журналисты NUR.KZ.

Рекордная инфляция в 2022 году негативно повлияла на многие сферы жизни казахстанцев. Не стали исключением и пенсионные накопления граждан, которые хранились на счетах в Едином накопительном пенсионном фонде (ЕНПФ).

Напомним, по итогам 2022 года доходность пенсионных активов составила 6,55% против инфляции в 20,3%.

Однако за восемь месяцев 2023 года ее удалось обогнать, и теперь граждане получают чистый доход на свои индивидуальные пенсионные счета. Доходность ЕНПФ под управлением Национального банка РК на 1 августа составила 6,77% при накопленной за это время инфляции 6,6%.

Каким образом удалось заработать

Согласно данным ЕНПФ, в августе текущего года Национальному банку РК удалось получить для вкладчиков фонда более 279,7 млрд тенге инвестиционного дохода. Всего же с января по август 2023 года, согласно информации об инвестиционной деятельности, эта сумма превысила 1,06 трлн тенге.

Значительная часть дохода поступила в виде вознаграждения по ценным бумагам, а также от их рыночной переоценки – 913,18 млрд тенге.

Еще около 153,44 млрд тенге было заработано за счет активов, находящихся в внешнем управлении, и порядка 3,14 млрд тенге – от прочих доходов, которые ЕНПФ не отнес к определенной категории.

Стоит отметить, что сумма могла быть несколько больше, однако за 8 месяцев 2023 года управляющий понес убытки в размере 7,88 млрд тенге из-за переоценки иностранной валюты.

Доходность инвестиционной деятельности за 8 месяцев превысила 1,06 трлн тенге.
Результаты инвестиционной деятельности за 8 месяцев 2023 года.: Единый накопительный пенсионный фонд

Впрочем, незначительные убытки были полностью перекрыты доходам из других источников. Таким образом, доходность пенсионных активов казахстанцев к сентябрю 2023 года действительно обогнала накопленную к этому времени инфляцию. Это значит, что вкладчики начали получать реальный доход от инвестирования своих накоплений.

Напомним, ранее стало известно, что Национальный банк РК инвестировал более 295 млрд тенге в государственные ценные бумаги других стран.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2037924-enpf-v-plyuse-kak-udalos-uvelichit-pensionnye-nakopleniya-kazahstantsev/

Мы используем файлы cookie

Они помогают настраивать сайт под вас: предлагать интересные статьи и показывать полезную рекламу. Принципы работы этих файлов описаны в нашей политике конфиденциальности.