Мужской декрет: какие особенности имеются в Казахстане

Кошелек с деньгами. Иллюстративное фото: Getty Images/Roman Chekhovskoy

Казахстанцы могут взять отпуск для заботы о новорожденном ребенке. При этом воспользоваться этим может любой из родителей. Подробнее об этом читайте в материале NUR.KZ.

Женщины, родившие ребенка, могут рассчитывать на определенные меры государственной помощи в виде пособий и выплат.

В результате им оказывается финансовая поддержка на период временной нетрудоспособности, связанной с беременностью, родами и необходимостью ухаживать за ребенком.

Согласно 110 статье Трудового кодекса РК, мужчины также могут рассчитывать на некоторые подобные условия: им предоставляется неоплачиваемый отпуск с сохранением рабочего места, если они берутся ухаживать за новорожденным младенцем до достижения им возраста в 3 года.

Также полагается денежная компенсация в рамках социальных выплат в связи с уходом за ребенком по достижении им возраста полутора лет.

Подобная возможность распространена во многих странах – например, власти Японии ранее выразили недовольство количеством мужчин в декрете.

Сумма денежной помощи

Соцвыплата по уходу за ребенком назначается одному родителю (участнику системы обязательного социального страхования) со дня его рождения до достижения им возраста полутора лет.

Согласно статье 85 Социального кодекса РК, казахстанцы (супруг или супруга, которые ухаживают за детьми) могут ежемесячно получать денежную помощь, размер которой зависит от:

среднемесячного размера дохода – определяется путем деления суммы доходов, с которых производились социальные отчисления за последние двадцать четыре календарных месяца (независимо от перерывов в социальных отчислениях), на двадцать четыре;

коэффициента замещения дохода – равен значению 0,40.

Монеты. Иллюстративное фото: bob_sato_1973/Getty Images

Отмечается, что размер ежемесячной социальной выплаты по уходу не может быть меньше размера пособия по уходу, установленного в зависимости от очередности рождения ребенка в соответствии со статьей 82 Социального кодекса.

Напомним, что пособие по уходу за ребенком имеет следующие суммы:

на первого ребенка – 5,76 МРП или 19 872 тенге на 2023 год;

на 2023 год; на второго ребенка – 6,81 МРП или 23 495 тенге ;

; на третьего ребенка – 7,85 МРП или 27 083 тенге ;

; на четвертого и более ребенка – 8,90 МРП или 30 705 тенге.

А максимальный размер соцвыплаты не должен превышать 40% от 7-кратного минимального размера заработной платы (МЗП равен 70 000 тенге на 2023 год). То есть наибольшая сумма выплаты не может превысить 196 000 тенге в текущем году.

При этом с получаемой родителем суммы будут удерживаться 10% в пользу пенсионных взносов.

В случае рождении двух и более детей социальная выплата по уходу назначается на каждого ребенка отдельно.

Следует учитывать, что родителям нужно успеть подать заявление на выплаты до того, как пройдет 18 месяцев с момента рождения ребенка.

Ранее мы рассказывали, как оформить декретный отпуск в 2023 году в Казахстане.

Оригинал статьи: https://www.nur.kz/nurfin/pension/2031769-muzhskoy-dekret-kakie-osobennosti-imeyutsya-v-kazahstane/